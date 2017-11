Vurderer å etterforske forbindelser mellom Clinton-stiftelsen og Russland

Republikanerne anklager Hillary Clinton for å ha solgt gruveselskapet Uranium One til Russland i bytte mot at russerne skulle donere penger til Clinton-stiftelsen.

I et brev til justiskomiteet blir det informert om at justisministeren Jeff Sessions åpner opp for å utnevne en spesialetterforsker for å undersøke forbindelsene Hillary Clinton har hatt med russerne, skriver The Guardian.

Blant sakene som nevnes er anklagelser fra republikanernes side om at Hillary Clinton skal ha solgt den amerikanske delen av det kanadiske gruveselskapet Uranium One til Russland da hun var utenriksminister under Barack Obama-administrasjonen. Russland skal samtidig ha donert penger til Clinton-familiens stiftelse Clinton Foundation, ifølge påstandene.

I en artikkel fra 2015 skriver the New York Times at det skal ha blitt overført tre forskjellige transaksjoner til stiftelsen etter at russerne tok over selskapet.

Solgte hele Uranium One



Salgsavtalen ble godkjent i 2010, og innen 2013 hadde det statlige russiske atomenergiselskapet Rosatom kjøpt opp hele Uranium One.

Statsadvokatene skriver i et brev at de skal komme med råd til justisministeren og undersøke om «noen saker som foreløpig ikke er under etterforskning burde åpnes, og om noen saker som er under etterforskning krever flere ressurser, eller om det er behov for spesielle råd», heter det i brevet som ble sendt til leder i Representantenes hus' justiskomité, Bob Goodlatte.

Statsadvokat Stephen Boyd sier imidlertid ingenting i brevet om hvilke konkrete steg Justisdepartementet har tenkt å ta for å undersøke påstandene rettet mot Clinton, eller om noen av forholdene rundt saken etterforskes allerede.

Sessions presses fra begge sider



Brevet ble sendt dagen før Sessions stiller til høring i justiskomiteen i Representantenes hus for å svare på spørsmål om russisk innblanding i fjorårets presidentvalgkamp.

Demokratene har allerede signalisert at de skal presse Sessions til å svare på hva han vet om russernes bistand til Trump-kampanjen, som demokratene hevder har funnet sted.

President Donald Trump er blant dem som hevder at Russland skal ha donert penger til Clinton-stiftelsen, nettopp for å overtale Clinton til å støtte avtalen.

Trump har også kritisert justisministeren for manglende etterforskning av demokratene.

Trump: – Folk er sinte



I en rekke Twitter-meldinger 3. november skriver Donald Trump at «alle» lurer på hvorfor Justisdepartementet og FBI ikke undersøker «uærligheten» til Hillary Clinton og demokratene.

– I Donna Braziles nye bok går det frem at hun stjal og betalte for demokratenes primærvalg, skriver han, og viser blant annet til «slettede eposter» og «Uran».

– Folk er sinte. På et tidspunkt må Justisdepartementet og FBI gjøre det som er riktig. Den amerikanske offentligheten fortjener det, skrev Trump på Twitter.

Donna Brazile tok over som leder for Det demokratiske partiet i juli 2016.

Under en høring i januar sa Sessions at han vil erklære seg inhabil når det gjelder all etterforskning av Hillary Clinton, gitt at han jobbet for Trump-kampanjen under valgkampen. Samtidig har han erklært seg selv inhabil når det gjelder etterforskning av båndene mellom Trump-kampanjen og Russland.

I mai fikk spesialetterforsker og tidligere FBI-sjef Robert Mueller i oppdrag å undersøke om noen av Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne i valgkampen.