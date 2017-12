Vanity Fair: Steve Bannon vurderer å stille som presidentkandidat

Trumps omstridte tidligere sjefsstrateg sitter ikke lenger i Det hvite hus. Likevel mener han at Trumps linje i det republikanske partiet må fortsette.

Sjefstrategen, som tidligere ble betegnet som Trumps høyre hånd, hadde rykte på seg for å være en sterk mann i Trump-administrasjonens kulisser. Ikke bare det – han ble også omtalt som den reelle presidenten av The New York Times på lederplass.

Nå spekuleres det i om han vurderer å gjøre et forsøk på å få den faktiske presidenttittelen i 2020, dersom Trump ikke gjør det.

Den tidligere sjefsstrategen for Trump er en beryktet skikkelse på den amerikanske høyresiden. Han er en kontroversiell figur, som av kritikere har blitt betegnet som rasist og fanatisk høyrenasjonalist.

Selv betegner Bannon seg som del av den den nasjonalistiske alternative høyresiden som står opp mot det etablerte. Han ønsker seg flere «Trump-republikanere» som tenker «America first».

Han er nådeløs i sin kritikk av alle som i hans øyne er for liberale, og har kjempet med nebb og klør for å motvirke deres innflytelse på det republikanske partiet, der han håper å skape bølger.

Om Trump ikke får til å skape de bølgene Bannon mener må skapes i paritet, hvis han ikke får sitte ut perioden eller ikke stiller igjen, skal han nå vurdere å ta over stafettpinnen og selv stille som presidentkandidat i 2020. Det melder Vanity Fair.

Ifølge Vanity Fair skal han ha ringt en av sine rådgivere i oktober og informert om at dersom ikke Trump stiller til gjenvalg, eller om han ikke får sitte ut perioden, så vil han stille.

TRUMP-LINJEN: Bannon vil at Trumps linje i det amerikanske partiet skal fortsette - kanskje må noen ta over. Foto: Carlos Barria , Reuters

– Jeg har makt



Bannon er svært lojal mot sin tidligere sjef, selv om han ifølge CNN selv skal ha fått valget mellom å si opp eller å bli sparket, da hans kontroversielle tilknytning til ytre høyre havnet i fokus etter Charlottesville-saken.

– I tilfelle det er noe forvirring der ute, la meg gjør ting klart: Jeg forlater Det hvite hus og vil gå i krigen for Trump mot hans motstandere – i Kongressen, i mediene og i næringslivet, sa Bannon til Bloomberg da han mistet jobben i sommer.

På tross av at han ble omtalt som en av de bak kulissene som hadde størst innflytelse på Trump da han jobbet for ham, forteller Bannon til Vanity Fair at han selv mener han fikk mer innflytelse etter at han var ute av Det hvite hus. Han sier også at han trives bedre utenfor administrasjonen.

I Trump-administrasjonen var han bare et stab-medlem selv om han hadde mye innflytelse. Nå føler han seg friere, sier han til Vanity Fair.

– Jeg har makt. Jeg kan faktisk drive ting i en bestemt retning.

Vil reformere det republikanske partiet

Å drive ting i en bestemt retning er noe Bannon har gått hardt inn for. Han vært skeptisk til de mer moderate fløyene i det republikanske partiet som prøver å påvirke president Trump.

Trump stilte seg bak Luther Strange som republikanernes senat-kandidat i Alabama, og ikke omstridte Roy Moore. Det ville ikke Bannon akseptere. Han gikk ut og erklærte sin støtte til Moore, og betegnet Alabama-valget som et avgjørende slag mellom «Washington-eliten» og den konservative grasrota.

Moore fikk den republikanske nominasjonen, men tapte senatorvalget mot demokratenes kandidat.

Ifølge Politico understreket Bannon at motstanden mot Trumps foretrukne kandidat ikke var et oppgjør med den tidligere sjefen, men snarere det innledende angrepet i en krig mot Republikanernes leder i Senatet.

Bannons talkshow på nettstedet Breitbart har mange lyttere på den amerikanske alternative høyresiden. Der står han sterkt blant de som er lei av det etablerte, de samme typene mennesker som har har blitt betegnet som typiske Trump-velgere.