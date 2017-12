Utpeker omstridte Roy Moore som valgtaper

MONTGOMERY, ALABAMA (VG) Ikke på 25 år har en demokrat blitt senator fra Alabama. I natt skjedde det igjen.

I et utrolig valgdrama, hvor den omstridte republikaneren Roy Moore ledet hele kvelden, gikk Doug Jones til slutt av med en overraskende seier.

Velgerne i Alabama møtte opp i svært høyt antall og sa nei til Moore. Det er et hardt slag for president Donald Trump som hadde lagt hele sin tyngde inn for å få republikaneren valgt til Senatet.

VG er på plass på valgvaken til Moore, hvor stemningen har dalt betraktelig siden stjernen selv ble tatt imot som en helt da han fortsatt ledet en time før resultatet ble klart. Nå spilles det sørgemusikk, og ellers er det nesten helt stille i lokalet.

Det skulle egentlig vært knyttet lite spenning til et valg i denne dypt konservative delstaten, ofte kalt «Sørstatenes sørstat». Roy Moores støttespiller Donald Trump knuste Hillary Clinton med 28 prosentpoeng her i presidentvalget for ett år siden.

Her har det ikke er blitt valgt en demokrat til Senatet på over 25 år, men beskyldningene mot Moore om seksuelle overgrep og trakassering har rystet det republikanske partiet.

STILLE FØR STORMEN: Her synger Roy Moore-supportere nasjonalsangen på valgvaken i Montgomery mens de venter på resultatene fra thrillervalget. Foto: , Thomas Nilsson, VG

Kort tid etter at de første resultatene begynte å komme inn, gikk Moores kontroversielle talskvinne Janet Porter på talerstolen til enorm applaus.

– Vi sender Roy Moore til Washington i kveld for å «tømme sumpen». Han kommer ikke lenger til å hete dommer Roy Moore, men senator Moore. Washington kommer til å se i kveld at Gud er større enn milliardærene i Washington. De som kjenner ham best, er de som står med ham ennå, sier Porter.

Hun snakket om hvordan Moore har stått imot «angrepene fra alle kanter». Hun ba også om at forsamlingen deltok i bønnen hennes, hvor hun blant annet ba om beskyttelse for Moore og kona Kayla.

Her kan du se kandidatens spesielle ankomst til valglokalene:

Senatorvalget i Alabama Den ene av de to senatsplassene til Alabama står tom etter at Jeff Sessions tidligere i år ble utnevnt til justisminister i Donald Trumps regjering.

Republikanerne har nominert Roy Moore som sin kandidat. Demokratenes kandidat er Doug Jones. Det var ventet en valgdeltagelse rundt 25 prosent. Det er rundt 3,3 millioner stemmeberettigede i Alabama.

Det er 25 år siden det ble valgt en demokratisk senator fra denne delstaten.

Trump har gitt sin støtte til Moore fordi han mener republikanerne ikke råd til å tape denne senatsplassen. Partiets flertall i Senatet er 52 mot 48 representanter

Erkekonservative Roy Moore er en omstridt politiker på flere plan, og også de gangene han har stilt til valg tidligere, har moderate republikanere vært skeptiske til partikollegaen.

Han er en sterk motstander av abort. Han er imot ekteskap mellom homofile. Han er sterkt kritisk til islam. Han vil stenge grensene for innvandring. Han har gjennom årene kommet med en rekke uttalelser som oppfattes som rasistiske.

Men Donald Trump, som i primærvalget faktisk kom til Alabama for å støtte Roy Moores motstander Luther Strange, mener nå at Moore kan bidra til å «gjenreise Amerikas stolthet».

Trump har dermed valgt å ignorere anklagene om at Moore som assisterende statsadvokat, da han var i 30-årene, begikk seksuelt overgrep mot to unge jenter – og var seksuelt aggressiv mot ytterligere seks.

Det var Washington Post som avslørte denne saken 9. november. På Moores valgvake i hovedstaden Montgomery avisens utsendte reportere natt til onsdag norsk tid nektet adgang til lokalet, men årsaken er foreløpig uklar.

UTFORDREREN: Demokratenes kandidat Doug Jones møtte tirsdag pressen etter å ha stemt. Foto: John Bazemore , AP

En rekke republikanere senatorer – inkludert Alabamas andre republikanske senator Richard Shelby – har åpent sagt at de ikke ønsker Roy Moore i Senatet, til tross for at dette kan gjøre at de bare har et 51-49-flertall der.

Disse utspillene har irritert Roy Moore-supportere som VG har snakket med de siste dagene i Alabama. De vil ha seg frabedt at Washington eller medieeliten forteller dem hva de skal stemme. Mange kvinner VG har snakket med tror heller ikke på sine åtte medsøstre som har fortalt om sine skremmende opplevelser med Moore.

GOD STEMNING: Både store og små var på plass på valgvaken til republikaneren Roy Moore natt til onsdag norsk tid. Foto: , Thomas Nilsson, VG

70-åringen har gjentatte ganger avvist kvinnenes historier. Han har stemplet det som et skittent, politisk spill.

Havner Roy Moore i Senatet vil en etisk komité der etter alt å dømme vurdere om han er egnet til posisjonen. Moore risikerer dermed å bli sendt hjem før han er kommet i gang.

– Det vil utløse mye raseri her i Alabama, sier Wayne Lamkin, en av Moores mange supportere VG har møtt de siste dagene.

Her kan du se Donald Trumps støtte til den omstridte kandidaten: