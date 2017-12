USAs FN-ambassadør skal ha blitt rundlurt av russiske komikere

Nikki Haley, som er USAs ambassadør til FN, skal ha blitt lurt av to komikere til å kommentere russisk innblanding i det fiktive landet «Binomo».

De to russiske komikerne Vladimir Kuznetsov og Alexei Stolyarov, kjent som Vovan og Lexus, klarte virkelig å få USAs FN-ambassadør Nikki Haley til å gå på limpinnen nylig, skriver The Independent.

I et lydklipp komikerduoen har publisert, utgir en av dem seg for å være den polske statsministeren Mateusz Morawiecki.

Etter at Haley takket «Morawiecki» for at Polen avsto fra å stemme for FN-resolusjonen som fordømte Donald Trumps Jersusalem-anerkjennelse, vridde de temaet over på det oppdiktede landet «Binomo».

SKØYERE: Vladimir Kuznetsov og Alexei Stolyarov. Foto: Sergei Karpukhin , reuters/ntb scanpix

– Et annet spørsmål handler om Binomo, sier «Morawiecki», og beskriver et land i Sør-Kinahavet, ikke langt fra Vietnam.

Etter litt om og men, går Haley med på at hun kjenner til landet.

– De erklærte uavhengighet, sier «Morawiecki».

– Riktig, svarer Haley.

– De avholdt valg, og vi antar at Russland intervenerte, slår den russiske komikeren fast.

– Ja, selvfølgelig gjorde de det. Absolutt, sier USAs FN-ambassadør, og uttrykker enighet i at «Binomo» gjør situasjonen i Sør-Kinahavet enda mer spent.

En talsperson for Haley uttaler at de ikke vil kommentere saken eller bekrefte at lydklippet er autentisk.

Vovan og Lexus er kjent for å stå bak flere lignende spøker. Tidligere i år lurte de USAs energiminister Rick Perry til å tro at han snakket med den ukrainske statsministeren Volodymyr Groysman.