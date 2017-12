USA: Enighet om ny skattelov

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump er enda et steg nærmere å få gjennom sin første store lov etter at Senatet og Representantenes hus onsdag ble enige om et felles forslag til ny skattelov.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt, og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

De to kamrene i Kongressen har tidligere vedtatt hver sin versjon av ny skattelov. De to versjonene hadde flere ulikheter, men nå er de to versjonene smeltet sammen til én versjon felles versjon, melder en rekke amerikanske medier onsdag kveld, norsk tid.

Blant forskjellene i de to versjonene var skattebetingelser for deler av næringslivet, internasjonal skattlegging og fjerning av deler av Barack Obamas helselov.

Detaljene i den nye versjonen er foreløpig ikke kjent, men det er ventet at hovedtrekkene vil være som i de to første versjonene. En rapport med innholdet vil bli offentliggjort i løpet av denne uken.

Avstemning neste uke

Ifølge lederen for komiteen som har gjennomført arbeidet med å slå Senatets og Representantenes hus' versjoner sammen, Kevin Brady, er målet nå at man skal stemme over den endelige versjonen i begge Kongressens kamre neste uke.

Det vil i så fall være i god tid før Alabamas nyvalgte senator Doug Jones inntar Senatet. Noe som vil gjøre det enklere for Republikanerne å få flertall for loven.

I dag har de et flertall på 52 mot 48 stemmer i Senatet. Om kort tid vil det flertallet bare være på 51 mot 49. Det er relevant siden en av Republikanerne, Bob Corcker, stemte mot Senatets første versjon. Ingen demokrater stemte for.

Derimot raste mange av dem mot måten loven ble presset gjennom Senatet på.

Ingen av dem er heller ventet å stemme for denne gangen. Dermed har ikke Republikanerne råd til å miste flere enn maksimalt én stemme til i den kommende avstemningen i Senatet.

Begge kamrene må stemme ja til forslaget før man kan sende det til president Donald Trump for signering. Med et stort flertall i Representantenes hus er det ventet å bli en ren formalitet der. I Senatet kan det fremdeles by på utfordringer å nå den magiske grensen på 50.

Dermed er ikke Trump sikret seieren helt ennå, selv om det er sannsynlig at det går den veien.

Uenige om følgene

For presidenten vil dette i så fall være den første virkelig store lovseieren i hans regjeringstid.

– Vi er veldig nære nå. Dette kommer til å bli noe veldig, veldig spesielt, sier Trump onsdag.

Han gjentar sine tidligere postulater om at skattekuttene som vil komme vil føre til at amerikanske bedrifter vil få mer penger til å investere med.

– Dette vil føre til flere jobber og mye annet bra, sier han.

Mens Trump og republikanerne omtaler dette som skattekutt for middelklassen, mener Demokratene at det er de som allerede har mye penger som vil tjene på denne loven.

Trump har heller ikke fått støtte for sitt syn fra verken den tverrpolitiske Komiteen for beskatning i Kongressen, som anslo at USAs gjeld vil øke med minst 1000 milliarder dollar, eller Kongressens uavhengige budsjettkontor. Om den første versjonen Senatet vedtok sa de kort fortalt at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser, mens middelklassen og de fattige kan få betydelige skatteøkninger.

Det tror enkelte vil slå tilbake på Republikanerne på sikt.