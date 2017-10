Trumps tidligere kampanjesjef har meldt seg for FBI

WASHINGTON, D.C./NEW YORK (VG) Klokken 08.16 mandag morgen meldte Paul Manafort seg for FBI i USAs hovedstad.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes Hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner og Paul manafort, som var Trumps valgkampleder i seks måneder. Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

New York Times melder at også Rick Gates, en forretningspartner av Manafort, kommer til å gjøre det samme i løpet av mandagen.

Ifølge amerikanske medier er det foreløpig ukjent hva Manafort og Gates er siktet for, og hvordan dette eventuelt har sammenheng med etterforskningen der spesialetterforsker Robert Mueller forsøker å avdekke om det var et sammarbeid mellom Russland og noen fra Donald Trumps kampanje i forkant av fjorårets amerikanske presidentvalg.

FBI raidet i sommer huset til Manafort, som gikk av som Trumps kampanjesjef etter anklager om at han hjalp prorussiske ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til Washington i 2012.

Han har vært under etterforskning for brudd på føderale skattelover, hvitvasking av penger og hvorvidt han har forsøkt skjule noe i forbindelse med sin lobbyvirksomhet for utenlandske interesser.

Det er med andre ord uklart om arrestasjonen nå har noen sammenheng med Trumps valgkamp, men det blir uansett sett på som et dramatisk vendepunkt i Muellers etterforskning.

Klokken 08.16, lokal tid, gikk Manafort inn hos FBI i USAs hovedstad Washington, D.C. Han kom sammen med en person til, trolig hans advokat. De to gikk inn hoveddøren uten å snakke med media.

Det er ventet at Manafort og Gates vil bli fremstilt for en dommer i løpet av dagen.

Allerede i helgen meldte CNN at de første arrestasjonene i forbindelse med Mueller-etterforskningen kunne komme i dag. Det har derfor vært knyttet stor spenning de siste par dagene om hvem dette kom til å være.

Det er en føderal som har godkjent de første siktelsene i Muellers etterforskning.

Parallelt til Mueller-etterforskningen pågår undersøkelsene til blant annet Senatets utenrikskomité. De kunngjorde tidligere i oktober at de mener russerne «hacket politiske dokumenter», samt offentliggjorde denne informasjonen med formål om å påvirke valgresultatet. Der har også USAs justisminister Jeff Sessions vært inne og forklart seg.