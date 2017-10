Trumps tidligere kampanjesjef angir seg selv - siktes for korrupsjon

WASHINGTON, D.C./NEW YORK (VG) Mandag morgen meldte Paul Manafort seg selv for FBI.

RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes Hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette. Washington Post avslørte at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comeys fortalte at Trump eksplisitt ba ham droppe deler av Russland-etterforskningen. Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner og Paul Manafort, som var Trumps valgkampleder i seks måneder. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken. Mueller var tidligere FBI-sjef.

Samtidig meldte hans forretningspartner, Rick Gates (45), seg for FBI. Også han var en del av Trumps kampanje.

De to er dermed nå arrestert, blant annet siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteundragelse, og falske forklaringer, ifølge siktelsen.

«Manafort brukte sin hemmelige, utenlandske formue til å leve en overdådig livsstil i USA uten å betale skatt for den inntekten», står det blant annet i siktelsen.

Den inneholder også et punkt som gjelder lobbyvirksomhet for utenlandske interesser. Det melder blant annet New York Times, som har lagt ut hele den 31 sider lange siktelsen her.

Kort tid etterpå kom det også frem at den tidligere Trump-rådgiveren George Papadopoulos (30) har kjent seg skyldig i falsk forklaring til føderale etterforskere i Muellers etterforskning.

Papadopolous var utenrikspolitisk rådgiver. Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.

Papadopoulos erkjenner å ha avgitt falsk forklaring til FBI, og at han har løyet om kommunikasjonen han har hatt med enkelte som har hatt nære koblinger til russiske myndigheter, ifølge anklagene.

Ingen referanser til Trump-kampanje



Siktelsen mot Manafort og Gates inneholder ingen referanser til Manaforts arbeid som Trumps valgkampsjef, men til kriminelle handlinger mellom 2006 og 2017 - altså mens han fortsatt var det. Det vises blant annet til uttalelser han kom med i valgkampperioden.

Manafort var Trumps kampanjesjef fra mai til august 2016.

Det er derfor uklart om den kan settes i sammenheng med anklager om at noen fra Trump-kampanjen skal ha sammarbeidet med Russland i forkant av fjorårets amerikanske presidentvalg.

Siktelsen, som nevner at Manafort og Gates konspirerte «sammen med andre», kan bli utvidet senere.

CNN rapporterer at Donald Trump mandag morgen amerikansk tid har hatt et møte med sine advokater om utviklingen i Russland-etterforskningen.

Kort tid før klokken 15.30 norsk tid kommenterte presidenten arrestasjonene på Twitter. Han skriver «Beklager, men dette var flere år siden, før Paul Manafort var en del av Trump-kampanjen. Men hvorfor er ikke skurke-Hillary og Demokratene fokus????? Dessuten, det er ingen konspirasjon!»

Dette stemmer ikke, i og med at siktelsen også handler om perioden mens Manafort var kampanjesjef.

Hjalp prorussiske myndigheter i Ukraina



Det som er sikkert er at FBI i sommer raidet huset til Manafort, som gikk av som Trumps kampanjesjef etter anklager om at han hjalp prorussiske ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til Washington i 2012, som en del av etterforskningen til spesialetterforsker Robert Mueller.

Utbetalingene skal ha vært gjennomført på en måte som tåkela at Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsjs parti forsøkte å påvirke amerikansk politikk.

Rick Gates hadde fortsatt en rolle i presidentkampanjen selv etter at Manafort gikk av.

Uansett om arrestasjonen har noen sammenheng med Trumps valgkamp eller ikke, blir det av amerikanske medier sett på som et dramatisk vendepunkt i Muellers etterforskning.

Det blir blant annet spekulert i om Mueller vil bruke siktelsen mot Manafort og Gates til å presse dem til å gi opplysninger som kan settes i direkte sammenheng med Trump-kampanjen, forutsatt at slike finnes, mot at deres straffer blir redusert.

Medarbeidere av president Trump har flere ganger sagt at Manafort hadde en liten, nærmest ubetydelig, rolle i valgkampen, til tross for at han var valgkampsjef.

Han var en av tre sentrale personer i Trumps kampanje som sommeren 2016 hadde et møte med russere som hadde lovet opplysninger som kunne brukes mot Hillary Clinton. De to andre var presidentens sønn og svigersønn, Donald Trump jr. og Jared Kushner.

LEDET TRUMP-KAMPANJEN: Paul Manafort var en periode sjef for presidentkampanjen til Donald Trump. Foto: Matt Rourke , AP

Storjury



Klokken 08.16, lokal tid, gikk Manafort inn hos FBI i USAs hovedstad Washington, D.C. Han kom sammen med en person til, trolig hans advokat. De to gikk inn hoveddøren uten å snakke med media.

Manafort og Gates vil bli fremstilt for en dommer klokken 18.30, norsk tid.

Allerede i helgen meldte CNN at de første arrestasjonene i forbindelse med Mueller-etterforskningen kunne komme i dag. Det har derfor vært knyttet stor spenning de siste par dagene om hvem dette kom til å være.

Det er en føderal storjury som har godkjent de første siktelsene i etterforskningen.

Parallelt til Mueller-etterforskningen pågår undersøkelsene til blant annet Senatets utenrikskomité. De kunngjorde tidligere i oktober at de mener russerne «hacket politiske dokumenter», samt offentliggjorde denne informasjonen med formål om å påvirke valgresultatet. Der har også USAs justisminister Jeff Sessions vært inne og forklart seg.