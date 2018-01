Trumps advokater krever at ny bok stoppes

Advokatene til den amerikanske presidenten forsøker nå å stoppe den nye kontroversielle boken med hans tidligere sjefstrateg Stephen Bannon.

Det skriver blant annet Washington Post.

Boken, som er skrevet av Michael Wolff, kommer egentlig ut neste uke, men mye av det som står i den, er allerede kjent.

Torsdag ble det kjent at bokens forfatter hevder at Trump-leiren var både overrasket og skremt etter valgseieren i 2016.

Onsdag ble det kjent at Steve Bannon i den nye boken kaller møtet mellom en russisk advokat og Donald Trumps nærmeste medarbeidere i 2016 for «forrædersk» og «upatriotisk», og Bannon mener møtet burde vært rapportert til FBI.

Bannons utspill har fått Trump til å rase, og i en pressemelding onsdag skrev presidenten at Bannon har ikke bare har mistet jobben, men også «mistet forstanden».

– Steve later som om han er i krig med media – som han kaller for opposisjonspartiet. Likevel brukte han sin tid i Det hvite hus på å lekke falsk informasjon til media for å fremstille seg selv som mer viktig. Det er det eneste han gjør bra, skrev Trump i en pressemelding onsdag.



«Rasende»



I et utdrag av boken «Fire and fury: Inside the Trump White House», som er publisert på nett av New York Magazine står det blant annet at Trump-leiren skal ha blitt overrasket over at de vant valgkampen, og at det aldri var Trumps hensikt å faktisk vinne valget.

Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders sa etter at utdraget ble publisert at Trump er «rasende» og «kvalm» av påstandene som fremkommer i teksten, og sa videre at boken inneholdt opprørende og falske påstander om både presidenten, hans administrasjon og hans familie.

Steve Bannon uttalte seg til radiokanalen Sirius XM onsdag kveld, hvor han kalte Trump «en flott mann» og holdt fast ved at han støtter ham på alle måter:

– Du vet jeg støtter ham dag ut og dag inn, enten på reise gjennom landet med Trumps mirakeltale eller i showet eller på nettsiden, sa Bannon ifølge NTB.

Uttalelsen skal ha blitt gitt til radiokanalen kort tid etter at president Trump truet med å gå til søksmål mot Bannon.

Ber om kopi

Det nye brevet, som er sendt til forfatteren og forlagets direktør, krever at utgivelsen blir stoppet umiddelbart, og Trumps advokater ber samtidig om en kopi av boken.

Tidligere torsdag sa Trumps advokat Charles Harder til ABC News at rettslige skritt var «nært forestående».

I et brev sendt til Bannon onsdag kveld krevde advokatene, på vegne av presidenten, at Trumps tidligere høyre hånd avstår fra å komme med nedsettende kommentarer om presidenten og hans familie.

Ifølge advokat Harder har Bannons kommunikasjon med forfatteren av boken ført til flere rettslige krav, som ærekrenkelse og brudd på skriftlig taushetsplikt, skriver The Guardian.

«Umiddelbart avstå fra enhver videre publisering, utgivelse eller formidling av boken, samt utdrag eller oppsummeringer av innholdet», skal det stå i brevet fra advokat Hardner, ifølge Washington Post.

I brevet til Bannon skal det også stå at han har brutt ansettelsesavtalen han signerte med Trump, og at han ved å bryte denne avtalen også har krenket presidenten.

«Du har brutt avtalen blant annet ved å kommunisere med forfatter Michael Wolff vedrørende Mr. Trump, hans familiemedlemmer og hans selskap. Du har delt fortrolig informasjon og kommet med både uønskede og ærekrenkende uttalelser», står det videre i brevet ifølge Washington Post.

Etter at Steve Bannon mistet jobben i Det hvite hus sa han fortsatt at han var en «fighter» som ville beskytte Donald Trump:

Gikk av

Ifølge Amazon tar den allerede omstridte boken for seg hva «Trumps ansatte egentlig mener om ham», «hva som skal ha fått Trump til å hevde han ble avlyttet av Barack Obama», «hvorfor tidligere FBI-direktør James Comey fikk sparken»

I tillegg skal boken ta for seg «hvorfor Steve Bannon og Trumps svigersønn Jared Kushner ikke kunne være i samme rom« og «hvem det er som egentlig styrer Trump-administrasjonens strategi etter Bannon».

Oppgjøret mellom Donald Trump og hans tidligere sjefstrateg Steve Bannon betyr ingen vesentlig svekkelse av Trump, sier USA-kjenner Jan Arild Snoen til NTB torsdag.

– Trump hadde nytte av Bannon i en periode, men det er Trump som er den viktige aktøren her. Breitbart spilte en viss rolle under valgkampen, men det var Trumps egen kjendisstatus og kommunikasjonsform som gjorde at han nådde fram til massene, sier Snoen til NTB.

Bannon var ferdig som Trumps sjefstrateg 18. august, og sa selv da at det var frivillig. Dette skjedde bare dager eter at president Donald Trump svarte «vi får se» på spørsmål fra media om den tidligere redaktøren for det høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart hadde en fremtid i hans administrasjon.

Bannon skal ifølge New York Times ha advart presidenten mot å kritisere de ytre høyrebevegelsene for sterkt etter demonstrasjonen i Charlottesville forrige helg, for å unngå å støte fra seg en liten, men energisk del av kjernevelgerne.

Pressesekretær Sarah Sanders orienterte i en pressekonferanse onsdag for noen av Bannons angivelige kommentarer i boken:

