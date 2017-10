Trump varsler presidentordre om helsereformen: – En president som er ute etter en seier

USAs president Donald Trump skriver på Twitter at han kommer til å ta pennen fatt for å få fortgang i arbeidet med en ny helsereform.

Tirsdag formiddag norsk tid varslet den amerikanske presidenten at han vil ty til presidentordre for å skrote Barack Obamas helsereform Obamacare.

I en Twitter-melding skriver presidenten at han «vil ta pennen fatt, ettersom kongressen ikke klarer å ta seg sammen på spørsmålet om helse».

Fakta om Obamacare og Trumps forsøk på å avskaffe den: * Helsereformen Patient Protection and Affordable Care Act, populært kalt Obamacare, ble vedtatt i Kongressen i 2010 og iverksatt fra 2014. * Reformen gjør det obligatorisk for amerikanere å ha helseforsikring. Systemet er i hovedsak basert på at folk blir pålagt å tegne forsikring i et privat selskap. * 22 millioner amerikanere er forsikret gjenn om det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjenn om arbeidsgiver. * Offentlige helseprogrammer finnes for utvalgte grupper, s om pensjonister, krigsveteraner og fattige. Folk med lav inntekt får subsidier fra staten til å betale forsikringen. * Loven gjør at barn kan stå på foreldrenes forsikring fram til de er 26 år gamle, den begrenser muligheten for prisøkninger og gjør det ulovlig å avvise kunder s om allerede er syke. * Motstanderne mener reformen er en innskrenkning av individets frihet. Et forsøk på å få loven kjent grunnlovsstridig ble avvist av Høyesterett 25. juni 2012. * President Donald Trump gikk til valg blant annet på å avvikle Obamacare. * Etter innsettelsen fredag 20. januar signerte Donald Trump sin første presidentordre om å «minimere den økon omiske byrden» s om følge av Obamacare, «i påvente av avskaffelse» av reformen. * Det har imidlertid vært strid internt blant republikanerne om hva en ny helsereform skal omfatte, og en rekke forslag har blitt debattert og forkastet. * Fredag ble et nytt, utvannet forslag fra Republikanerne om en ny helsereform nedstemt i Senatet. Tre republikanske senatorer, deriblant John McCain, stemte mot forslaget. *Kilde: NTB, Washington Post, AP

Thor Steinhovden, USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, tror Trump mener alvor. Han tror at Trump vil bruke sin makt som president til å endre en lov fra 1974, som fastslår hvordan uttøvende makt skal tolke eksisterende lov.

– Det er en slags snarvei til å endre lovverket. Obama brukte dette mye da han var president, og det ironiske her er at Trump og republikanerne kritiserte Obama for å uttøve for mye makt tidligere, mens han nå gjør akkurat det samme selv, sier Steinhovden til VG.

Kritiserer Obamacare



Steinhovden påpeker at Trump tidligere vedtok å avvikle det såkalte DACA-programmet (Deferred Action for Childhood Arrivals) som sikrer amnesti til unge migranter - et program Obama brukte presidentordre til å få gjennom systemet.

Programmet gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

– Han kritiserte Obama for å ha brukt for mye makt som president til å få dette programmet gjennom, sier Steinhovden.

Det Trump nå vil, er å gjøre det lovlig for små bedrifter og organisasjoner å gå sammen for å kjøpe forsikring kollektivt. De mindre bedriftene vil da, ifølge pådriverne for en slik endring, få mer makt som kunde.

Republikanerne har lenge kritisert Obamacare for å innskrenke individets frihet, og har tidligere forsøkt å få loven kjent grunnlovsstridig i 2012. Dette ble da avvist av amerikansk høyesterett.

– Han vil endre slik at forsikringene som blir tilbudt har færre krav til seg. Altså at forsikringsselskapene kan tilby «dårligere forsikringer» til en billigere pris. Republikanerne har gitt for dyre forsikringer til et visst segment av markedet. Det vil hjelpe de kanskje rundt 20 millioner kundene som ikke er fattige nok til å få støtte fra staten, men heller ikke rike nok til å få dekket forsikringen av arbeidsgiver, forklarer Steinhovden.

Frykter markedet vil kollapse

Steinhovden antar at Trump vil gjennomføre presidentordren relativt snart.

– Markedet vil trolig kollapse, fordi forsikringsselskapene vil trekke seg ut. Dette vil fremskynde Obamacares mulige død. Trump prøver å sørge for at loven går ad undas, samtidig som demokratene vil sitte igjen med skylda, sier han.

USA-kommentatoren mener spørsmålet nå først og fremst blir hvor fort en eventuell endring vil tre i kraft.

– Dette vil skape ganske radikale endringer i det amerikanske forsikringsmarkedet. Vi er nå inne i en periode der forsikringsselskapene skal sette priser for neste år, men hvis det blir sådd tvil om at Obamacare ikke vil fortsette, kan de sette opp prisene med en gang, sier Steinhovden.

– De syke taper

– Vinnerne er de som i dag ikke får subsidier fra staten til å betale forsikring. De vil kunne få kjøpt billigere forsikringer med en ny helsereform. Dette er i hovedsak unge, friske mennesker. Taperne er de som er gamle og syke, for de får i dag en god del subsidier til å betale skyhøye helseregninger, sier Steinhovden.

Han mener Trump først og fremst vil skrote Obamacare for å holde et valgløfte.

– Før Trump var det ingen som kunne sett for seg at det ville finnes en president som var villig til å kjøre hele forsikringsmarkedet i grøfta for å gjennomføre et valgløfte. Det er en helt ny verden i USA.

USA-kommentatoren sier han synes synd på de millionene av amerikanere som har blitt fanget i den politiske kampen mellom republikanerne og demokratene.

– Det er også synd på kunder som betaler mer enn de hadde trengt for forsikring fordi republikanerne og demokratene ikke klarer å finne en felles løsning. Her har vi to partier som ikke snakker sammen - og en president som er ute etter en seier, sier Steinhovden.