Trump: – Stoltenberg er min største fan

Ifølge Donald Trump strømmer milliardene inn til NATO etter at han krevde at de andre medlemslandene må betale mer.

USAs president deltok fredag på et valgkamparrangement i Pensacola i Florida. Der benyttet han anledningen til å snakke om NATO og medlemslandenes økonomiske bidrag til forsvarsalliansen.

– Jeg har styrket forholdet til USAs allierte, og har bedt de andre medlemmene om å betale sin andel. Og nå strømmer pengene inn, sa Trump.

– Stoltenberg, som er sjefen i NATO, er min største fan i hele verden. Han har ikke fått noen til å betale. Vi har fått inn 11 milliarder dollar ekstra, og når vi går inn i 2020 eller 2021, vil vi ha fått inn 33 milliarder dollar ekstra.

Kritisk



Trump har lenge vært kritisk til de andre medlemslandenes bidrag til forsvarsalliansens felles utgifter.

Les også: Palestinerne i Jerusalem er rasende på Trump

STØRSTE FAN? Donald Trump og Jens Stoltenberg åpningen av NATOs nye hovedkvarter i Brussel i mai. Foto: Christophe Licoppe , AFP

Under et NATO-møte i Brussel i mai sa presidenten at 23 av 28 medlemsland ikke betaler det de skal betale, og at mange land skylder enorme pengesummer fra tidligere år.

Han sa også at målet om at medlemslandene skal bruke to prosent av det enkelte lands brutto nasjonalprodukt, ikke er nok.

Ber velgere stemme på Moore

Under talen fredag snakket Trump også om overgrepsanklagede Roy Moore (77), som er Republikanernes senator-kandidat for Alabama og kan bli valgt inn neste uke. Presidenten oppfordret velgerne til å stemme på ham.

– Vi har ikke råd, landets fremtid har ikke råd, til å tape denne senatsplassen, sa Trump med henvisning til at republikanernes flertall i Senatet er på 52 mot 48 representanter.

– Vi trenger noen i Senatet som vil stemme for å gjenreise Amerikas storhet, noe som innebærer en tøff holdning når det gjelder kriminalitet, grenser og innvandring, sa Trump, ifølge NTB.

Moore har hele tiden nektet for anklagene mot ham.