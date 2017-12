Trump om sjokktapet i Alabama: – Jeg hadde rett!

Republikanerne tapte Alabama for første gang på 25 år. President Donald Trump investerte mye prestisje i å få overgrepsanklagede Roy Moore valgt - men sier nå at han hele tiden visste at Moore var sjanseløs.

Donald Trump støttet opprinnelig den republikanske kandidaten som utfordret Roy Moore, den mindre konservative Luther Strange.

At det var Moore som stakk av med nominasjonen som republikanernes senator-kandidat, vakte harme også innad i det republikanske partiet. Alabamas andre republikanske senator, Richard Shelby, har for eksempel sagt åpent har sagt at han ikke ønsker Roy Moore i Senatet.

USAs president Donald Trump har imidlertid gitt Roy Moore sin fulle støtte, og blant annet spilt inn meldinger som er blitt ringt rundt til velgerne i delstaten.

Nå påpeker han på Twitter at han hadde rett da han støttet Moores motkandidat:

Politisk historiker Hallvard Notaker mener Trump prøver å distansere seg fra nederlaget.

– Moore var Steve Bannons og mange Trump-velgeres mann, mens det republikanske lederskiktet opprinnelig ønsket en annen, mer spiselig kandidat, påpeker Notaker.



– Trump gikk veldig hardt inn for Moore mot slutten, slik at man må tro at dette var veldig viktig for han. Men reaksjonen hans i dag bærer preg av at han forsøker å tone ned betydningen av nederlaget, sier Notaker til VG.

Han peker spesielt på presidenten sin første twitter-melding etter at det endelige resultatet tikket inn.

– I sin første tweet om valgresultatet nevnte han ikke Moore i det hele tatt. Den var veldig behersket og nøytral og inneholdt nokså intetsigende ting som er vanlig å si om mindre dramatiske valg, forklarer historikeren.

– En stat republikanerne bør vinne stort



Da spesialvalget i Alabama kom opp, trodde Minervas Jon Arild Snoen at dette kun ville bli en sak for USA-nerdene. Men valget i delstaten som ikke har hatt en senator fra demokratene på 25 år, har fått hele verdens oppmerksomhet.

Det ble en real valgthriller da den omstridte republikaneren Roy Moore (70) i natt ble forbigått på målstreken av demokraten Doug Jones (63).

– Dette er stor seier fra demokratene og et stort nederlag for Donald Trump, som har stilt seg tydelig bak Roy Moore. Og selv om det er spesielle omstendigheter rundt dette valget, med disse anklagene mot Moore, så er det en stat som republikanerne bør vinne stort og som Trump vant stort, sier Snoen til VG.

– Det er en voldsom skrell at demokratene vinner her, understreker han.



Tapte kvinner og mødre

Snoen er ikke i tvil om at de alvorlige beskyldningene mot Moore om seksuelle overgrep og trakassering kan ha avgjort Alabama-valget.

Med 99 prosent av stemmene talt opp på CNNs måling, er Jones erklært som vinner med 49,9 prosent av stemmene, mot Moores 48,4 prosent.



Moore har likevel nektet å erkjenne nederlag:

Snoen synes det mest interessante fra valgdagsmålingen er at 66 prosent av mødrene, med barn under 18 i hjemmet, har stemt på Jones, mot bare 32 prosent på Moore.

– En særlig slående ting fra valgdagsmålingen er hvis du ser på kvinner med barn, altså mødre, at de har seget ganske kraftig bort fra republikanerne. Det viser at det er denne saken som har vippet det hele over; Moore hadde nok vunnet uten de anklagene som hadde kommet opp, sier Snoen.

Ifølge CNNs valgdagsmåling har 57 prosent av kvinnene stemt på Jones, mot bare 41 prosent på Moore. 63 prosent av alle hvite kvinner har imidlertid stemt på Roy Moore. Mange kvinner VG har snakket før valget opplyste at de ikke trodde på sine åtte medsøstre som har anklaget Moore for seksuelle overgrep.

Moore har på det sterkeste avvist anklagene.

– Vi ser hvem som har skiftet parti. Og det er litt det samme som vi så rundt Trump, at de med høyere utdanning er en del av dem som forlater det republikanske partiet, sier Snoen.

Roy Moore-anklager: – Jeg frykter for livet mitt

Kraftig svekket i Senatet



Når republikanerne nå mister en plass i Senatet og Jones rykker inn, blir republikanernes flertall deres redusert til 51 mot 49.

– På grunn av disse avsløringene, ble dette en større sak. Valget er også viktig fordi det svekker republikanerne ganske kraftig i Senatet. Før hadde de to kandidater å gå på, nå har de én, påpeker Snoen.



– Det er en indikasjon på en oppsving for demokratene for mellomvalget neste år. Sjansene for at demokratene skal vinne tilbake flertallet i Representantenes hus er ganske gode, og skjer det, blir det vanskelig for republikanerne å gjennomføre noe i kongressen de siste to årene av Trumps periode, sier Minerva-skribenten.

Donald Trump vant en overveldende seier over Hillary Clinton i Alabama i 2016 – og fikk hele 28 prosentpoeng flere stemmer. Bare ett år senere har en republikansk kandidat tapt staten.

Snoen mener Moore uansett ville gjøre det dårligere enn en republikansk kandidat normalt ville gjort i Alabama. Men at dette resultatet er overraskende.

– Trumps seiere i Alabama var ikke voldsomt oppsiktsvekkende, dette er jo blitt en veldig republikansk sak, virkelig «the deep south». Men Roy Moore er en kontroversiell kandidat, sier Snoen.

– Roy Moore er en usedvanlig dårlig kandidat, så man skal være forsiktig med å trekke altfor bastante konklusjoner fra dette om Trump og det republikanske partiet. Selv om det er en stor oppmuntring for demokratene, så har de ikke mellomvalget neste år og neste presidentvalg i boks på grunn av dette, sier han.

Moore-tilhenger til VG: – Helt ærlig er jeg lei av de fordømte folkene