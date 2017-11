Trump om Putin: – Han sa at han ikke blandet seg inn

NEW YORK (VG) Selv om det ukentlig kommer nye bevis på kontakt mellom Trumps team og Russland under valgkampen, insisterer Donald Trump på ny at det er et falskt.

– Det var ingen sammensvergelse. Alle vet at det ikke var en sammensvergelse, sa Trump til amerikanske reportere i pressekabinen på Air Force One på vei til Hanoi, Vietnam.

USAs president hevdet at han hadde konfrontert Vladimir Putin under APEC-toppmøtet i Vietnam fredag og lørdag.

– Han sa at han ikke blandet seg inn. Jeg spurte ham igjen. Og man kan bare spørre et visst antall ganger ... Han sa at han overhodet ikke blandet seg inn i vårt valg. Han så ut til å bli fornærmet av det. Han gjorde ikke det de sier at han gjorde, sa Trump ifølge Washington Post.

På spørsmål om Trump tror på Russlands president, svarte han:

– Hver gang han ser meg, sier han «jeg gjorde det ikke». Jeg tror virkelig på det når han sier det til meg. ... Han mener det. ... Jeg tror han er veldig fornærmet av det, og det er ikke bra for landet vårt.

Flere amerikanske etterretningsbyråer har kategorisk slått fast at russiske hackere spredte negativ informasjon om Hillary Clinton under valgkampen.

FBIs spesialetterforsker Robert Mueller prøver å finne ut i hvilken grad Trumps medarbeidere bidro til dette. Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at dette er et blindspor til tross for at det kommer stadig nye avsløringer i etterforskningen. Mueller har også pågrepet tre tidligere Trump-medarbeidere.

Nå sier Trump at Muellers etterforskning ødelegger hans forsøk på å få Putin og Russland til å bidra i både Syria og Nord-Korea.

– Jeg synes det er er synd at noe sånt som dette kan ødelegge et veldig viktig, potensielt forhold mellom to land som er virkelig viktig, sier Trump om USA og Russland.

CNNs politiske journalist Manu Raju skriver på Twitter at Kremlin avviser at Trump og Putin diskuterte Russlands innblanding i valgkampen.

Under en pressekonferanse lørdag avviste Putin også anklagene.