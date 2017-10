Trump med spesiell melding til soldatenke

LEXINGTON, KENTUCKY (VG) Høygravide Myeshia Johnson var på vei til flyplassen for å ta imot kisten til sin drepte soldatektemann David Johnsen, da president Donald Trump ringte for å komme med noen trøstende ord.

Men de trøstende ordene presidenten skal ha forsøkt seg med, skaper nå debatt i USA.

– Han visste hva han meldte seg til....men når det skjer, så gjør det vondt likevel, skal Trump ha sagt til soldatenken som var på vei til flyplassen i Miami.

Der skulle den utrøstelige enken og deres to barn på seks og to år ta imot kisten til en av de fire soldatene som ble drept av islamistiske militanter i at bakholdsangrep i Niger i Afrika for nesten to uker siden.

– Jeg var sammen med familien i limousinen på vei for å ta imot liket. Jeg hørte hva han sa, fordi telefonen var på speaker. Det er ingen grunn til at en president skal være så ufølsom. Det er respektløst til denne familien og alle familier som har soldater som slåss for vår frihet. Dette er ikke sånn man sier til en knust kone, sier en gråtkvalt Frederica Wilson, demokrat og kongressmedlem fra Florida, til CNN.

KRITISERER TRUMP: Frederica Wilson, demokrat og kongressmedlem fra Florida kaller president Trump respektløs etter samtalen han hadde med soldatenken. Foto: Phil Coale , AP

– Han skulle ikke ha sagt dette, sier hun til ABC-nyhetsnettstedet local10.com, som først rapporterte om den spesielle telefonsamtalen.

Det hvite hus svarer på påstandene med en kort pressemelding:

– Presidentens samtaler med familiene til amerikanske helter som har gitt det ultimate offer, er private, sier en representant for Det hvite hus til ABC News.

Forsvarere av Trump understreker på CNN at dette er kongresskvinnens versjon av samtalen, og de mener det er galt av henne å bruke denne tragedien politisk på denne måten.

Frederica Wilson forteller CNN at hun ble så rasende at hun ba om at speakeren ble slått av og at hun krevde å få snakke med presidenten selv, men at familien ikke ønsket dette.

Hun forteller også at enken sa «takk» til president Trump da samtalen ble avsluttet etter rundt fem minutter.

Donald Trumps håndtering av de fire drepte soldatene i Niger har vekket oppsikt. I 12 dager siden bakholdsangrepet sa han ingenting om hva som hadde skjedd, heller ikke på twitter hvor han har vært sedvanlig aktiv om andre temaer.

Da han under en pressekonferanse mandag ble konfrontert med at han ikke hadde tatt kontakt med noen av familiene til de falne soldatene, svarte han med at det hadde heller ikke Barack Obama eller andre presidenter gjort. Dette er beviselig feil.

Under et intervju med NBC News modererte Trump seg noe, før han pekte på medarbeidere.

– Jeg tror president Obama gjorde det noen ganger, og noen ganger gjorde han det ikke. Jeg vet ikke. Det er hva jeg ble fortalt, sa Trump til NBC.

De tre andre falne soldatene i Niger var Bryan C. Black (35), Jeremiah W. Johnson (39) og Dustin M. Wright (29).