Trump-krangel om Moore-show

USAs president klarte ikke dy seg da Michael Moores Broadway-show ble tatt av plakaten. Men filmskaperen slo tilbake mot skadefryden.

At Donald Trump bruker det sosiale mediet Twitter for å kommunisere politikk, meninger og synspunkter er ingen nyhet. Daglig kommer det en strøm av mer eller mindre velformulerte og skadefroe one-linere fra den pubertale presidenten.

I går var det filmskaper Michael Moore sin tur til å få merke den snerten fra den pubertale lederen for den frie verden.

"Selv om det ikke er presidentverdig, må jeg påpeke at det slurvete Michael Moore-showet på Broadway var en TOTAL FIASKO og ble tatt av plakaten. Trist!", skrev Trump på Twitter.

Michael Moore var ikke sen om å slå tilbake.

Foto:

"1) Du må ha forvekslet min Broadway-hit, med ditt presidentskap - som ER en total fiasko og VIL virkelig ende før tiden. IKKE TRIST!, repliserte Moore.

Bakgrunnen for tweeten var at Moores one-man show, "The Terms of My Surrender," som ble vist i et begrenset antall dager, hadde siste spilledag 22. oktober.

Ifølge nettstedet Playbill.com var showet en kritikk av USAs nåværende politiske og kulturelle landskap.

Etter den første, fortsatte den liberale aktivisten Moore å publisere en rekke tweeter hvor han angrep presidentens håndtering av hendelser som orkanen Maria i Puerto Rico og spesialetterforsker Robert Muellers varsel om siktelser i Russland-saken, ifølge CBS News.

Moore fikk også nevnt sitt møte med Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner i tweet-strømmen sin:

Foto: FAKSIMILE TWITTER

"11) I denne omgang, i det minste, har jeg fortsatt en fan i Det hvite hus (takk for din urokkelige støtte, Jared!), skrev Moore.