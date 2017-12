Trump: – Jeg anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump bekrefter i en tale onsdag at USA nå anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, men flytter ikke ambassaden dit umiddelbart.

– Jeg lovde å se på verdens utfordringer med åpne øyner og ny tankegang. Vi kan ikke løse våre problemer med de samme feilaktige antagelsene og gjenta de samme feilaktige strategiene som tidligere, sa den amerikanske presidenten, før han videre fortalte at han offisielt anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad.

Trump sier han ser på landet som en suveren nasjon som selv må få avgjøre hva som er deres hovedstad.

– Dette er bare en anerkjennelse av virkligheten, mener presidenten.

Han vil derfor også etter hvert flytte sitt lands ambassade dit.

– Jeg ber derfor også Utenriksdepartementet om umiddelbart å starte prosessen med å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Det betyr at vi nå setter i gang med å få arkitekter til å tegne det som vil bli en fantastisk ambassade til ære for fred.

Dermed bekrefter den amerikanske presidenten det kilder fortalte VG i Brussel tidligere i dag, om at ambassaden ikke blir flyttet med en gang.

Ønsker fortsatt tostats-løsning



Allerede i 1995 vedtok den amerikanske kongressen den såkalte Jerusalem Embassy Act om flytting av ambassden – men med en innlagt mulighet for den sittende presidenten til å utsette beslutning om flytting til Jerusalem i seks måneder om gangen, og utsette å offisielt anerkjenne byen som Israels hovedstad.

Presidentene Bill Clinton, George W Bush og Barack Obama har alle valgt å utsette den endelige avgjørelsen.

– I over 20 år har tidligere presidenter nektet å flytte ambassaden til Jerusalem, eller å anerkjenne den byen som Israels hovedstad. Noen sier de manglet mot, men de tok sine avgjørelser basert på de faktaene de hadde da. Dette har ikke ført oss noe nærmere en fredsavtale mellom Israel og Palestina. Å fortsette med det samme vil ikke gi noe annerledes, eller bedre, resultat. sier den nåværende presidenten.

Donald Trump påpekte at hans avgjørelse ikke betyr at USA nå går bort fra målet om en tostats-løsning for Israel og Palestina.

– Vi er fremdeles sterkt bundet til ønske om en fredsavtale, som skal bli en fantastisk avtale for både israelerne og palestinerne. Vi tar ikke noen posisjon nå på hvor grensene skal gå. Det er spørsmål som er opp til de involverte partene, sier Trump.

Feige?



En times tid før talen sa han følgende i et møte med journalister i Det hvite hus:

– Mange av mine forgjengere har sagt at de skulle gjøre noe med dette, men det har ikke gjort det. Jeg vet ikke om det skyldes at de har vært feige, eller hva det er, men det er på tide å gjøre noe.

Per i dag er det ingen land som har ambassade i Jerusalem, mens hele 86 land har det i Tel Aviv.

I FLAMMER: Palestinere brenner plakater av Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Donald Trump i Rafah på Gazastripen tirsdag. Foto: Ibraheem Abu Mustafa , Reuters

Etter at det de siste dagene har svirret rykter om at den amerikanske presidenten ønsker å flytte USAs ambassade har en rekke nasjoner gått ut og advart mot dette. Ikke bare land i Midtøsten, men også land som Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Russland.

Selv Paven har vært ute og advart. Bakgrunnen er at de frykter at det vil gjøre fredsprosessen mellom Israel og Palestina vanskeligere.

– Tilfredsstiller kjernevelgerne



Martin Indyk, USAs tidligere spesialutsending for fredsforhandlinger mellom Israel og Palestina mener Trump forsøker å få både i pose og sekk.

– Å si at ambassaden skal flyttes når han samtidig utsetter prosessen fremstår som et forsøk på å tilfredsstille sine kjernevelgere uten å egentlig gjøre noe. Jeg tror dette forsøket på å få i pose og sekk vil feile, og føre til at fredsprosessen blir satt tilbake, sier Indyk til CNN.

Han mener det hadde vært mulig å flytte ambassaden allerede i morgen dersom presidenten virkelig ønsket det.

– Det ville bare vært å sende ambassadøren til Jerusalem og henge opp en plakett på et av de to byggene vi har i Vest-Jerusalem. Han har ikke en gang sagt hvor i Jerusalem ambassaden skal ligge. Dette er en handling som egentlig ikke tilfredsstiller noen, men som kan føre til uro.

Det bekrefter palestinere som VG har snakket med. De sier at å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan føre til ukontrollert vold.