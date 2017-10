Trump i ordkrig med død soldats familie

LEXINGTON, KENTUCKY (VG) Her bøyer den sønderknuste enken etter den drepte soldathelten David Johnson (25) seg over kisten. Like før hadde hun fått en telefon fra president Donald Trump.

Denne telefonsamtalen er nå et stort samtaleemne i USA. Man skulle tro det var en relativt enkel affære for en amerikansk president å ringe falne soldaters etterlatte og kondolere på en respektfull måte, uten at det vekker enorme reaksjoner.

Men ingenting virker enkelt for Donald Trump, som under en pressekonferanse rett før helgen innrømmet at disse samtalene er noe av det vanskeligste han gjør.

David T. Johnson (25) ble drept av IS-krigere i Niger. Foto: , AFP

Spørsmålet nå er hvem som forteller sannheten om hva han sa da han for to dager siden ringte enken Myeshia Johnson, som var på vei til flyplassen i Miami for å ta imot kisten til 25-åringen, som var en av fire soldater som ble drept av militante islamister i Niger i Afrika for to uker siden.

– Han visste han han meldte seg til....men når det skjer, så gjør det vondt likevel.

Dette hevder Frederica Wilson, demokrat og kongressmedlem fra Florida, at presidenten sa til den høygravide enken fem minutter før hun var fremme ved flyplassen.

Flere hørte på

Myeshia Johnson hadde nemlig telefonens høyttaler på da Trump ringte. Og ifølge Wilson, som altså var tilstede i bilen, gjentok Trump denne frasen flere ganger, samtidig som han ifølge henne hadde problemer med å huske soldatens navn.

– Jeg var sammen med familien i limousinen på vei å ta imot liket. Jeg hørte hva han sa, fordi telefonen var på speaker. Det er ingen grunn til at en president skal være så ufølsom. Det er respektløst til denne familien og alle familier som har soldater som slåss for vår frihet. Dette er ikke sånn man sier til en knust kone, sa Frederica Wilson til CNN tirsdag kveld.

Først svarte en talsperson for Det hvite hus at disse samtalene er private, men dagen etter slo presidenten tilbake i kjent stil på Twitter.

– Den demokratiske kongresskvinnen fabrikkerte det jeg sa til kona til soldaten, som døde i kamp (og jeg har bevis). Trist!, skriver Trump på Twitter.

AVVISER ALT: President Donald Trump, her fotografert under et møte med medlemmene i finanskomitéen i Senatet. Foto: Mandel Ngan , AFP

Ordkrig med etterlatte

Det er ikke første gang Donald Trump har påstått at han har bevis for noe, uten at han han legger det frem.

Men saken ble ekstra ille for Trump da soldatens mor, Cowanda Jones-Johnson, ga et intervju til Washington Post.

– Ja, han kom med den uttalelsen. Han viste sønnen min en mangel på respekt, og meg, og også min datter, meg og min mann, sier Jones-Johnson om president Donald Trump. Moren var altså tilstede i bilen. CNN skriver også at Cowanda Jones-Johnson sier dette på Facebook, men de omtaler henne som stemor.

Dersom Donald Trump virkelig har bevis for at innholdet i denne samtalen var annerledes enn de to kvinnene hevder, er det trolig en intern diskusjon i administrasjon om det er riktig å gå ut med det:

Og ønsker Donald Trump virkelig en offentlig ordkrig med de familien til falne soldater?

Samtalen ikke tatt opp

Under en pressekonferanse onsdag kveld norsk tid innrømmet pressesekretær Sarah Huckabee Sanders at samtalen ikke ble tatt opp på tape, men at flere medarbeidere var tilstede under samtalen, blant andre stabssjef John Kelly. Sanders mener samtalen var svært respektfull, at presidenten var «svært medfølende», og at det er skandaløst av media å fremstille det annerledes.

Og under et møte med en finanskomité i Senatet senere på dagen, gjentok Donald Trump overfor media at kongresskvinnens versjon ikke er korrekt.

– Jeg sa ikke det som den kongresskvinnen sier, jeg sa det ikke og hun vet det. Hun vet det. Jeg hadde en veldig fin samtale med kvinnen, med kona som var...hun hørtes ut som en flott kvinne.

Beskyldes for manglende empati

Forsvarere av Donald Trump mener det er uhørt at Trumps samtale med de etterlattes familier nå blir brukt politisk for å sverte ham.

Kongressmedlem Frederica Wilson står imidlertid fast ved sin historie og kom onsdag kveld med nye detaljer om hvordan samtalen ifølge henne var.

– Hun (enken) gråt hele tiden, og når hun la på, så hun på meg og sa «han husket ikke en gang navnet hans. Det er det som er sårende», sier Wilson til MSNBC.

Overfor ABC går hun enda hardere ut mot Trump.

– Denne mannen er syk. Han er kaldhjertet og synes ikke synd på, eller har noe sympati, med noen, langer hun ut.

Uansett blir denne saken brukt som et eksempel på at det Trumps kritikere påstår; at han er ute av stand til å vise empati med sørgende mennesker, om det er orkanofre i Puerto Rico, Houston - eller familien til soldater drept i USAs tjeneste.

Presidenten feilinformert?

Donald Trumps håndtering av de fire drepte soldatene i Niger har helt siden det skjedde vekket oppsikt. I tolv dager etter bakholdsangrepet sa han ingenting, heller ikke på Twitter, hvor han har vært sedvanlig aktiv om en rekke andre temaer.

Det er også blitt påpekt i media at han i denne perioden spilte fem golfrunder på sine egne private klubber, som et bevis på at han i det minste ikke virker direkte overarbeidet.

Og da han under en pressekonferanse før helgen ble spurt om hvorfor han ikke hadde gjort noe, sa han at brev eller telefonsamtaler var på vei til de fire familiene, før han virket å mene at hverken Barack Obama eller George Bush tok kontakt med etterlattes familier.

Dette er beviselig feil - og ble derfor også en stor mediesak i USA gjennom helgen.

Under et intervju med NBC like etter modererte Trump seg noe, før han i kjent stil pekte nedover, altså på medarbeidere som hadde feilinformert ham.

– Jeg tror president Obama gjorde det noen ganger, og noen ganger gjorde han det ikke. Jeg vet ikke. Det er hva jeg ble fortalt, sa Trump til NBC.

De tre andre falne soldatene i bakholdsangrepet i Niger var Bryan C. Black (35), Jeremiah W. Johnson (39) og Dustin M. Wright (29).

Faren til Dustin Wright, Arnold Wright, sier til NBC at kondolansesamtalen hans med Trump var «veldig hjertelig».