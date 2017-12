Trump gir sin fulle støtte til påstått barne-antaster Roy Moore

WASHINGTON, D.C. (VG) En drøy uke før det skal velges ny senator i et spesialvalg i Alabama, går presidenten ut på Twitter og ber velgerne stemme på Roy Moore. Han er anklaget for å ha tafset på mindreårige.

«Demokratenes motstand mot å gi så mye som en eneste stemme til de massive skattekuttene er hvorfor vi trenger at republikaneren Roy Moore vinner i Alabama. Vi trenger hans stemme for å stoppe kriminalitet, ulovlig innvandring, muren på grense, militæret, mot abort, veteransaker, dommere, det andre grunnlovstilleget (handler om retten til å eie våpen journ.anm.).», skriver president Donald Trump på Twitter mandag morgen, amerikansk tid.

Han legger til at han mener Moores motkandidat, demokraten Doug Jones, er styrt av Nancy Pelosi og Chuck Schumer, Demokratenes ledere i Representantenes hus og Senatet.

I en melding nummer to gjentar han mye av det samme.

PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Moore nekter

De to twittermeldingene er så langt den klareste oppfordringen fra presidenten til å stemme på Roy Moore.

På vei til Utah mandag ringte også Trump Moore fra Air Force One. Ifølge en uttalelse fra Moore skal Trump ha kalt kandidaten for en «fighter», og gitt ham sine lykkeønskninger.

Tidligere har Trump vært mer forsiktig med å gi sin fulle støtte til den tidligere dommeren, etter at flere kvinner kom ut og hevdet at han har trakassert dem seksuelt. Blant annet fortalte en om hvordan Moore skal ha tafset på henne da han var i 30-årene og hun selv bare var 14 år.

Moore har hele tiden nektet blankt for alle beskyldningene, og hevder det pågår en svertekampanje mot ham, som liberale medier og Demokratene står bak.

Presidenten har ved tidligere anledninger uttalt at Moore burde trekke seg dersom anklagene var sanne, men han har også påpekt at Moore nekter for dem.

Roy Moore har selv tvitret i dag at han er takknemlig for presidentens støtte.

Endret toneleie

En som gikk enda lenger enn presidenten var Moores partikollega, Mitch McConnell, som er flertallsleder i Senatet. Han sa han trodde på kvinnene som har anklaget Moore, og ba kandidaten trekke seg umiddelbart.

Det samme gjorde en lang rekke andre politikere fra begge partier. Mange har også antydet at det kan være aktuelt å kaste Moore ut av Senatet dersom han blir valgt, en mulighet som finnes dersom mer enn to tredjedeler av representantene er enige om det.

FLERTALLSLEDER: Mitch McConnell. Foto: Joshua Roberts , Reuters

McConnell diskuterte også flere andre muligheter for å hindre Moore i å bli valgt inn i Senatet på. Nå, åtte dager før valget, som Moore på ingen måte har planer om å trekke seg fra, har også McConnell endret toneleie.

Søndag sa han til ABC at han kommer til å la innbyggerne i Alabama selv avgjøre hvem de ønsker å sende til Senatet, og at Senatets etiske komite må vurdere beskyldningene mot Moore dersom han blir valgt.

– Og så vil vi håndtere saken på en passende måte. Jeg er sikker på at komiteen vil komme frem til den riktige konklusjonen, la han til.

Jevnt



I en meningsmåling CBS News offentliggjorde i helgen sier 71 prosent av republikanerne i Alabama at de ikke tror på beskyldningene mot Moore.

Meningsmålinger viser også at det er mye jevner mellom Moore og Jones enn hva som er vanlig i en stat som normalt har et sterkt republikansk flertall. I en meningsmåling fra Washington Post ligger Jones så vidt foran.