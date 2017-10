– Trump fikk meg til å gråte enda mer

NEW YORK (VG) Enken etter soldaten som ble drept i et bakholdsangrep i Niger, forteller nå at president Donald Trumps kondolansetelefon gjorde henne enda mer opprørt.

– Veldig opprørt og såret; det fikk meg til å gråte enda mer, sier Myeshia Johnson i et intervju på «Good Morning America».

Dermed støtter hun kongressmedlem Federica Wilson som etter samtalen hevdet at presidentens ord hadde forverret situasjonen. Myeshia Johnson var på vei til flyplassen i Miami for å ta imot liket av sin ektemann da president Donald Trump ringte henne.

– Presidenten fortalte meg at min menn «visste hva han meldte seg til, men at det gjør vondt likevel. Og det fikk meg til å gråte. Jeg ble veldig sint av tonen i stemmen hans, og hvordan han sa det, forteller Myeshia Johnson.

Donald Trump har påstått at kongressmedlemmet Wilson (D) løy om innholdet i samtalen. Også stabssjef John Kelly har gått hardt ut mot Wilson.

VG kommer tilbake med mer.