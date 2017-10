Trump erklærer nasjonal narko-krise

President Donald Trump kaller det amerikanske opiatmisbruket for en nasjonal helsekrise.

I en TV-sendt tale fra Det hvite hus erklærte presidenten at «Vi har mulighet til å være generasjonen som vil gjøre slutt på opiat-epidemien».

Denne epidemien er en nasjonal krise, sa han.

– Vi har aldri tidligere sett noe likt det som skjer nå, sa han, ifølge CNN.

Som amerikanere kan vi ikke la dette fortsette, sier Trump.

Opioider Opioider er en fellesbetegnelse på stoffer som kan binde seg til opioidreseptorer, blant annet i sentralnervesystemet hvor de gir ønskede smertestillende effekter. Ved gjentatt administrering av opioider kan det utvikles toleranse, samt fysisk og/eller psykologisk avhengighet. Det er derimot sjelden det oppstår avhengighet ved vanlig terapeutisk bruk. Virkningen av opioider oppheves av opioid antagonister som naloxon. En viktig undergruppe er opiumsalkaloider, også kalt opiater. Disse er fremstilles fra opiumsvalmue. Eksempler er morfin, heroin, kodein og oksykodon. Det finnes en rekke helsyntetiske opioider som ikke er kjemisk beslektet med opiatene, flere av disse er meget potente. Eksempler på syntetiske opioider er metadon, buprenorfin, fentanyl, ketobemidon, petidin og dekstropropoksifen. Kilde: WIKIPEDIA

– Det er på tide at vi frigjør våre lokalsamfunn fra denne svøpen av narkotikamisbruk.(...) Vi kan gjøre det, sa han på pressekonferansen.

I kroner og øre betyr dette at presidenten instruerer helseminister Eric Hargan til å erklære en nasjonal helsekrise. Det fører til at føderale etater må bevilge ekstraordinære midler for å bekjempe det de kaller en helseepidemi.

Firedobling

Trumps ordre gjelder for 90 dager og ifølge CNN kan deretter fornyes i nye 90 dager inntil presidenten mener det ikke lenger er behov for en kriseplan.

Siden 1999 har andelen av amerikanske overdosedødsfall som skyldes opiatmisbruk, firedoblet seg, ifølge Trump.

Fra år 2000 til 2015, har 500 000 mennesker i USA dødd som følge av narkotikaoverdoser. Opiater står for over halvparten av disse dødsfallene, ifølge president Trump.

Ifølge tall fra Center for Disease Control and Prevention (CDC) døde 64 000 amerikanere av overdoser bare i 2016.

Helsemyndighetenes budsjett for ekstraordinær kriseinnsats er på kun 57.000 dollar, om lag 464.000 kroner, ifølge NTB.

Svartebørs

– Hvordan kan man kalle det en krisesituasjon dersom man ikke vil bidra med et eneste øre, sier legen Joseph Parks, medisinsk sjef for den frivillige organisasjonen National Council for Behavioral Health.

– Å bare flytte penger rundt, er det samme som å stjele penger fra Peter for å betale Paul, sier han.

Mange opioidavhengige i USA kjøper piller på svartebørsen når resepten går tom eller legen sier stopp.

Flere går over til heroin eller syntetiske opioider smuglet inn i USA av mexicanske narkokarteller.