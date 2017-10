Trump blar opp etter beskyldninger om brutt løfte

President Donald Trump skal ha lovet 25.000 dollar til en avdød soldats familie under en telefonsamtale i juni i år, men pengene skal ha latt vente på seg.

Dillon Baldridge (22) mistet livet etter å ha blitt skutt av en afghansk politimann 10. juni i år. Noen uker etter dødsfallet skal Trump ha hatt en 15 minutter lang telefonsamtale med den avdøde soldatens far, Chris Baldridge.

The Washington Post skriver at Donald Trump skal ha tilbudt Chris Baldridge en sjekk på 25.000 dollar fra egen lomme og en innsamlingsaksjon til inntekt for den avdødes familie.

– Han sa «Jeg skal skrive ut en personlig sjekk på 25.000 dollar» og jeg gikk nesten i bakken. Jeg kunne ikke tro at det han sa var sant, og jeg skulle ønske jeg hadde tatt opp samtalen, for han sa dette, fortalte Chris Baldridge, og la til:

– Han sa «Ingen annen president har noen gang gjort noe som dette, men jeg skal gjøre det».

Raste mot Trump: Trump fornærmet foreldrene til avdød amerikansk soldat

Postet sjekken da avisen tok kontakt



The Washington Post tok kontakt med Det hvite hus for en kommentar til hvorfor Dillons familie ikke hadde mottatt pengene, og senere samme dag fikk avisen bekreftet at sjekken nå var på vei til familien.

– Sjekken er sendt. Det er kvalmt at media snakker om noe som burde bli sett på som en sjenerøs og oppriktig handling, gjort privat at presidenten, og bruker det til å fremme medienes usaklige agenda, fortalte talskvinne i Det hvite hus, Lindsay Walters, i en uttalelse onsdag.

HJEM I KISTE: Dillon Baldridge mistet livet i Afghanistan 10. juni i år. Her tar visepresident Mike Pence imot Dillons kiste på Dover flyplassbase to dager etter at 22-åringen mistet livet. Foto: Mark Wilson , AFP

Også tidligere president Barack Obama fikk pepper for å bruke lang tid på å innfri løftet om en privat donasjon. Familien til Kayla Muller, som mistet livet i IS-fangenskap i 2015, skal ha blitt lovet en sum penger av Obama, men sjekken skal ikke ha blitt sendt før ABC News poengterte at det var over et år siden han hadde lovet familien pengene.

Avdød soldats far nektet å møte Trump: Enken rørt til tårer av presidentens tale

I ordkrig om kondolansetelefon



Trumps telefonsamtaler til sørgende familier har den siste tiden vært et brennhett tema i USA, presidenten uttalte på en pressekonferanse mandag at disse telefonsamtalene er noe av det vanskeligste han gjør.

Da høygravide Myeshia Johnson var på vei til flyplassen for å hente hjem kisten til sin avdøde mann, David Johnson (25), som ble drept av militante islamister for to uker siden, skal hun ha fått en kondolansetelefon fra Trump.

– Han visste han meldte seg til ... men når det skjer, så gjør det vondt likevel, er ordene det blir hevdet at Trump uttalte minutter før hun var fremme på flyplassen.

Fredericia Wilson, demokrat og kongressmedlem fra Florida, skal ha vært til stede i bilen, og hevder Trump gjentok denne frasen flere ganger.

Dette har utløst en ordkrig om hvem som snakker sant, og onsdag tok Trump til Twitter for å besvare anklagene.

– Den demokratiske kongresskvinnen fabrikkerte det jeg sa til kona til soldaten, som døde i kamp (og jeg har bevis). Trist!, skriver Trump på Twitter.