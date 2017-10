Trump bekrefter: Beholder atomavtalen med Iran inntil videre

President Donald Trump slakter nok en gang atomavtalen med Iran og ber om at den evalueres, men kunngjør fredag at han ikke skroter den ennå.

President Donald Trump betegnet i valgkampen atomavtalen med Iran som «en katastrofe» og «den verste avtalen som noensinne er framforhandlet». Det har heller ikke skortet på kritikk av avtalen fra Trump etter at han ble USAs president.

Atomavtalen med Iran *Iran gikk i 2015 med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA. *I bytte mot innsyn opphevet FN de økonomiske sanksjonene mot Iran. *Tidligere i juli kunne IAEA opplyse at Iran redusert lagrene av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. *IAEA slo i september frast at Iran ikke bryter sin del av avtalen. *Landet har redusert tungtvannslageret, stanset arbeidet med Arak-reaktoren og åpnet sine anlegg for inspektører. * FNs sanksjoner gjenopprettes innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. * FNs våpenembargo og missil-sanksjonene mot Iran er ikke opphevet. Kilde: NTB

Han tok blant annet et oppgjør med avtalen under sin refsende FN-debut i september, noe som ble møtt med kritikk fra en rekke statsledere som mener avtalen har styrket internasjonal sikkerhet. Der sa han blant annet at Irans «fremste eksport er vold, blodbad og kaos».

Forrige uke kunne Washington Post melde at Trump planlegger første steg mot å skrote Iran-avtalen for godt. På en pressekonferanse fra Det hvite hus fredag, avkrefter derimot president Trump dette, men ber likevel kongressen vurdere saken.

– Jeg ber min administrasjon om å jobbe sammen med våre allierte for å gjennomgå avtalen, sier han.



– Hvis vi ikke kan komme til enighet i kongressen og med våre allierte, vil avtalen bli terminert.

Trump understreker han mener det iranske regimet kan ha begått mange brudd på avtalen. Han har bedt om at det foretas en grundig vurdering av eventuelle sanksjoner opp mot avtalen, Irans handlinger, atom-planer og mulige finansiering av terror, for å se om avtalen kan bestå.

Allerede en time før presidentens egen kunngjøring, gikk utenriksminister Rex Tillerson ut og slo fast nettopp at presidenten ikke kom til å trekke seg fra atomavtalen, men samtidig slå fast at den ikke er i USAs interesse, i følge AP. Dette fikk han altså rett i.

Overlater i praksis avtalen til kongressen

Det er opp til presidenten å sertifisere avtalen hver tredje måned, ved å vurdere om USA skal unngå å innføre sanksjoner mot Iran som bryter med atomavtalen. Om presidenten ikke sertifiserer avtalen, blir det opp til kongressen om USA skal innføre sanksjoner som bryter med avtalen, og i praksis trekker USA ut.

– Basert på det jeg har lagt frem annonserer jeg at vi ikke kan og ikke vil sertifisere dette, sa Trump på pressekonferansen.

Dermed trekker ikke Trump USA ut av avtalen nå, men åpner for at kongressen kan innføre sanksjoner som fører til at dette i praksis skjer.

I tillegg til dette annonserte han at USA innfører sanksjoner rettet direkte mot Irans revolusjonære garde, og oppfordrer allierte til å innføre sanksjoner utenfor atomavtalen.

Kritiserer avtalen og Iran i sterke ordelag

Selv om Trump ikke skroter avtalen, går han hardt ut mot den og Iran. Han karakteriserer avtalen igjen som den «verste avtalen USA noengang har inngått».

– Iran er kontrollert av et fanatisk regime, sier han og beskriver at Irans mål er «død over USA og død over Israel». Han går videre inn på atomavtalen:

– Den forrige administrasjonen løftet sanksjonene mot Iran rett før det som ville vært den totale kollapsen av det iranske regimet, gjennom den dypt kontroversielle atomavtalen med Iran i 2015.

Dette er ikke første gang Trump har truet med å trekke USA fra atomavtalen. Han har også ønsket å reforhandle den, men det kan det være vanskelig å få gjennomslag for.

Vetomaktene i FN, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, fremforhandlet den historiske avtalen som trådte i kraft i januar 2016. Storbritannia, Tyskland, Kina og Iran har gjort det klart at det er uaktuelt å reforhandle.

Det er også uenigheter internt i den amerikanske administrasjonen. I følge Washington Post ser Trumps sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster, utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og flere andre republikanere på avtalen som et viktig verktøy for å unngå at Iran utvikler atomvåpen.

KRITISK: USAs president Donald Trump har lenge vært kritisk til atomavtalen fremforhandlet under Obama-administrasjonen. Bildet er fra en demonstasjon utenfor kongressen i 2015. Foto: Thomas Nilsson , VG

Atomavtalen ble til etter at Iran i 2015 gikk med på å trappe ned sitt atomprogram og åpne sine anlegg for inspektører fra atomenergibyrået IAEA, mot at FN opphevet de økonomiske sanksjonene mot landet.

Da Iran testet en ny rakett som angivelig har en rekkevidde på 2000 kilometer i slutten av september, innførte Trump sanksjoner mot iranske firmaer for deres rolle i utviklingen av Irans satellitt-program.

Det iranske forsvarsdepartementet har benektet at romprogrammet dekker over for våpenutvikling som ville vært et brudd på atomavtalen. Selv om USA ikke har hevdet at rakettoppskytingen er et direkte brudd på atomavtalen inngått i 2015, har det amerikanske utenriksdepartementet uttalt at den motarbeider avtalen.

Iran mener sanksjonene USA har innført bryter med atomavtalen fra 2015, og har klaget inn saken til kommisjonen som overvåker programmets gjennomføring. Det bekreftet talsmann Ali Larijani for Irans parlament i slutten av september til det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

IAESA slo sist i september fast at Iran etterlever sin del av atomavtalen.