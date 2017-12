Truer med å kutte bistand til land som stemmer for FN-resolusjon

FN skal torsdag stemme over en resolusjon om å fordømme USAs anerkjenning av Jerusalem som Israels hovedstad. USA vil «notere seg» hvem som stemmer hva.

De landene som er uenige med USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og dermed stemmer imot, kan risikere at det får konsekvenser.

President Donald Trump har advart om at USA vil følge nøye med på voteringen. Han sier USA vil kutte bistand til land som stemmer for resolusjonen.

– De tar hundre millioner av dollar, og til og med milliarder av dollar, og så stemmer de mot oss. Vel, vi følger med på de stemmene. La dem stemme mot oss. Vi kommer til å spare mye på det. Vi bryr oss ikke, sa han til nyhetsbyrået Reuters.

Jerusalem-stridens første dødsofre: Anerkjent journalist skutt i hodet.

Hastemøte i FNs hovedforsamling

USAs president Donald Trump gikk for ikke lenge siden ut og anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad. Uttalelsen ble møtt med sinne og frustrasjon hos palestinerne, og har ført til voldsomme opprør.

Bakgrunn: Derfor er USAs beslutning så betent.

Mandag behandlet FNs sikkerhetsråd en resolusjon om å be USA trekke tilbake sin anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. USA la ned veto, mens alle de andre 14 medlemmene stemte for.

Torsdag skal alle de 193 medlemmene i FNs hovedforsamling holde et hastemøte der de skal stemme over en resolusjon om å fordømme anerkjenningen av Jerusalem som Israels hovedstad. Dette var ønsket av flere arabiske stater. Ifølge Al Jazeera er det forventet at resolusjonen enkelt vil bli vedtatt.

Om resolusjonen skulle bli vedtatt i generalforsamlingen, er den ikke-bindene. Det vil være en symbolsk beslutning.

Les også: Derfor strides de om Jerusalem.

Sendte advarsel-brev: «USA vil notere seg navn»

Den amerikanske FN-ambassadøren Nikki Haley har skrevet og sendt ut et brev som blant annet Reuters og The Guardian har fått tilgang på til en rekke FN-medlemmer. Der advarer hun om at Trump har bedt henne om å «rapportere tilbake om de landene som stemmer mot oss»

Senere kommenterte hun også på Twitter at «USA vil notere seg navn».

I en senere Tweet onsdag uttrykte hun at hun var enig i hun i Trumps advarsel om at amerikansk bistand kan bli kuttet.

– Med referanse til morgendagens FN-valg som kritiserer USAs ambassadeflytting. Med Presidentens ord: «La dem stemme mot oss, vi kommer til å spare mye».

Opptøyer i Betlehem: Palestinere jages gatelangs.

Mener USA truer stater før avstemningen

Ifølge TIME skrev ambassadøren Rhonda King for den karibiske staten Saint Vincent og Grenadinene, et land som har mottatt amerikansk bistand, et svar på Halys brev til FN-statene.

– Noen ganger er venner uenige. Om Jerusalem, er Saint Vincent og Grenadinene respektfullt uenige med USA. Vi oppfordrer igjen USAs regjering til å tenke igjennom sin posisjon og tilnærming til hele denne saken en gang til.

Riyad al-Malki, den Palestinske utenriksministeren, anklagde onsdag USA for å true FNs medlemsland i forkant av avstemningen. Til Al Jazeera sier han at USA begår en stor feil ved å gjøre dette.

– De begår enda en feil når de distribuerer dette brevet for å true land, og true deres suverene beslutning om å selv avgjøre hvordan de skal stemme, sa han.

Eriksen Søreide: – Ingen land kan alene endre status på Jerusalem, heller ikke USA.