Transkvinne skrev historie i USA

Danica Roem er den første åpne transpersonen som er valgt inn i en delstatsforsamling. Men det var ikke den eneste seieren til Det demokratiske partiet.

I Virginia og New Jersey var det nemlig guvernørvalg, som har fått stor oppmerksomhet i USA. Årsaken er at det regnes som en prøvestein for president Donald Trump ett år etter at han vant presidentvalget.

Og i begge delstatene var det nettopp Det demokratiske partiet som trakk det lengste strået: Demokraten Phil Murphy overtar som guvernør i New Jersey etter den upopulære republikaneren Chris Christie. Ralph Northam, også han demokrat, vant i Virginia.

Motbakke

I New Jersey kjempet viseguvernør Kim Guadagno i motbakke etter nesten åtte år som Christies nestkommanderende. Christie, som er ferdig i januar etter å ha sittet i to perioder, var en av de mange kandidatene i republikanernes nominasjonsvalg før fjorårets presidentvalg.

Democratic candidate Phil Murphy celebrates with his running mate, Lieutenant Governor-elect Sheila Oliver, after he was elected Governor of New Jersey, in Asbury Park, New Jersey, U.S., November 7, 2017. REUTERS/Lucas Jackson Foto: Lucas Jackson , Reuters

Den omstridte guvernøren trakk seg fra den kampen 10. februar i fjor, og to uker senere erklærte han sin støtte til Trump, til tross for at han hadde kommet med kraftig kritikk av eiendomsmagnaten fra nabostaten New York mens de to fortsatt var motstandere i kampen om nominasjonen.

Med både en upopulær guvernør og en upopulær president som partifeller, var oddsene imot Guadagno i kampen mot Murphy. For Demokratene var utfordringen å omsette misnøyen med Trump til politisk gevinst.

Skrev historie

Virginia sto også for en annen politisk nyhet denne valgdagen da Danica Roem ble den første åpne transpersonen som ble valgt inn i en delstatsforsamling i USA. Samtidig var aldri kjønnsidentitet noen sentral del av valgkampen hennes.

I stedet har den tidligere journalisten konsentrert seg om sysselsetting, skole og trafikkproblemene i den delen av delstaten hun representerer.

Demokraten Roems motkandidat var den sosialt konservative republikaneren Bob Marshall. Han har sittet i delstatsforsamlingen siden 1992 og har tidvis vært så kontroversiell at han ofte har pådratt seg også sine egne partifellers vrede.

Di Blasio gjenvalgt

I New York kan Bill de Blasio kan se fram til fire nye år som ordfører i USAs største by etter at han fikk fornyet tillit av velgerne. Den progressive demokraten vant lett over motkandidaten Nicole Malliotaki fra det republikanske partiet.

I tillegg til å være en populær ordfører, fikk de Blasio god drahjelp av mange newyorkeres misnøye med bysbarn, investor og president Donald Trump. Eiendomsmogulen vant presidentvalget for ett år siden til tross for – ikke på grunn av – velgerne i hjembyen.