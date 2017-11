To måneder siden orkanen traff Puerto Rico: – Vi føler oss forlatt

SAN JUAN (VG) På plettfritt engelsk slår Doris Silva Morell (72) fast at USA har gitt blaffen i orkanofrene i Puerto Rico.

– USA har sviktet oss. Jeg har jobbet i hele mitt liv. Jeg har betalt mine skatter og til min pensjon siden jeg begynte å jobbe som maskinoperatør i New York som 16-åring. Jeg synes jeg har rett til å bli behandlet som andre amerikanere, sier Doris fra stuegulvet i hjemmet sitt.

20. september herjet orkanen Maria med det lille huset hennes ved flyplassen i hovedstaden San Juan. Deler av tåket blåste bort. En vegg og en terrasse forsvant også. En blå presenning er et forgjeves forsøk på å holde vannet ute.

Elektrisitet har de ikke. Det er møkkete overalt. Snart to måneder etter orkanen er det meste bekmørkt i Puerto Rico i Karibien, amerikansk territorium. Opp til to millioner amerikanere mangler strøm og rent drikkevann.

– Det har ikke vært enkelt, sier 72-åringen.

Ute i gatene ligger søppelet og flyter. De har lagt ut gift for å holde rottene unna. Barna leker i gatene. Doris bor i dette huset ved innsjøen La Laguna San Jose sammen med sin datter og to barnebarn.

MØRK FREMTID: Nesten to måneder etter orkanen Maria mangler Doris fortsatt elektrisitet i huset sitt. Foto: Thomas Nilsson, VG

Drømmer om et bedre liv

Hun har bodd her i 45 år. Datteren Madelyan Villapane (40) er født her. VG er på besøk på en dag med masse følelser.

Det er familiens siste kveld sammen, for dagen etter rømmer datteren og barnebarna til Orlando i Florida.

– De gjør det helt riktige. Alt jeg drømmer om er at de skal få et bedre liv enn her.

– Men du blir?

– Jeg vil ikke dra fra huset mitt. Jeg ønsker å fikse det. Jeg MÅ klare det, sier Doris.

VG I PUERTO RICO: USA-korrespondent Robert Simsø (til venstre) og fotograf Thomas Nilsson.

Hun viser oss dokumentasjon på alle gangene hun har prøvd å kontakte FEMA (Federal Emergency Management Agency) for å få hjelp. Det har vært helt nytteløst.

– De hjelper oss ikke i det hele tatt. Vi har ikke fått noen hjelp fra myndighetene, sier Doris. Så klarer hun ikke lenger å holde tårene tilbake.

Da VG kommer tilbake neste dag for å se om situasjonen er blitt noe bedre, har Nasjonalgarden vært innom huset med mat og drikkevann. Og hun hadde fått svar fra FEMA om at de lovet å se på saken hennes.

Men tomten er fortsatt full av søppel, selv om sønnen fløy inn fra Pennsylvania etter orkanen og satte opp et gjerde rundt tomten sammen med en nabo.

– Vi har forsøkt å rydde og rengjøre i syv uker. Tonnevis med søppel kom inn i huset, sier Doris, og viser oss rundt på tomten.

Det er et fortvilende syn.

UTSIKTEN: Slik ser det ut på tomten til Doris og familien, selv etter at de har brukt syv uker på å rydde. De får ingen hjelp fra FEMA. Foto: Thomas Nilsson, VG

Lengte etter ny fremtid

– Både jeg og min datter har vært deprimerte, sier Doris, og så presser tårene på igjen.

– Vi føler oss forlatt. Den ene gangen FEMA var her, så sa den mannen at jeg ikke eide huset, og derfor ikke kunne få noen hjelp. Men det er ikke riktig. Jeg har papirene mine her: Kommunen eier tomten, men jeg eier konstruksjonen, og det har jeg gjort i 45 år, sier Doris mens hun viser frem fakser og eposter hun har sendt - og telefonnumre hun har ringt.

Etter at Doris har betalt helseforsikringen og skatt, har hun utbetalt 642 dollar (drøyt 5100 kroner) i måneden. Doris er stolt over at hun aldri har måtte be om sosialhjelp.

Datteren mistet jobben sin på luksushotellet Ritz Carlton på stranden som stengte etter orkanen. Nå har hun fått jobb på et Disney-hotell i Orlando. Barna skal gå på skole i Florida.

Madelyn vet ikke om hun noen gang returnerer til Puerto Rico.

– Kanskje. Men ikke på lenge. Jeg leter etter en ny fremtid. Og min sønn har fått plass på en skole, svarer hun.

Det begynner å nærme seg tidspunktet på ettermiddagen hvor det blir så mørkt at de like godt kan gå til sengs. De skal finne frem madrassene som står opp etter veggen på dagtid - og spre de utover de få, tørre stedene i huset.

– Hva ønsker du å si til amerikanske myndigheter, Doris?

– De må behandle alle likt. Vi ønsker bare rettferdighet. Det er syv uker siden Maria og vi lever fortsatt i dette, sier Doris.

Mannen som har ledet redningsarbeidet for USA, general Jeff Buchanan, forlot Puerto Rico sist helg, noe som vekket sterke reaksjoner. Overfor CNN understreker Buchanan at det fortsatt er 2500 amerikanske soldater igjen og 5000 fra Nasjonalgarden.