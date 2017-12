Tidligere Trump-rådgiver Michael Flynn innrømmer å ha løyet til FBI

WASHINGTON, D.C. / NEW YORK (VG) På sin fjerde dag som Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, løy Michael Flynn til FBI om sin kontakt med Russland.

Spesialetterforsker Robert Mueller, som etterforsker Russlands påvirkning på det amerikanske presidentvalget i fjor, har tatt ut siktelse mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Det melder amerikanske medier fredag morgen, norsk tid.

Flynn møtte fredag foran en domstol i Washington, D.C. Der erkjente han skyld i å ha løyet til FBI minst fire ganger, og mens han jobbet i Det hvite hus.

I en uttalelse skriver Flynn at det han gjorde var galt, og at han nå samarbeider med FBI.

– Å erklære skyld var en måte å gjøre opp for seg på, til det beste for min familie og landet, skriver Flynn.

– Dette er den største utviklingen i Muellers etterforskning, sier Jeffrey Toobin, CNNs juridiske ekspert.

Den tidligere generalen nekter derimot for forræderi mot landet sitt.

Flynns sønn, Michael Flynn jr., er også under etterforskning i denne saken, og det har tidligere blitt spekulert i at faren kan komme til å samarbeide med FBI for å beskytte sønnen.

Like før klokken 16.30 ankom Flynn rettslokalet, men avstod fra å gi kommentarer til media på utsiden. Han gikk rett fra bilen og inn i bygningen. Det samme skjedde da han en time og et kvarter senere kom ut igjen.

Ingen kommentar



RUSSLAND-ETTERFORSKNINGEN Amerikansk etterretning og granskningskomiteer i Senatet og Representantenes hus har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. En rekke medarbeidere i Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette. Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant. Etterforskningen skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland. Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset til spesialetterforsker Robert Mueller, deriblant Jared Kushner og Paul Manafort. Sistnevnte meldte seg 30. oktober frivillig for FBI.

Det har vært flere tegn på at noe stort var på gang i Russland-etterforskningen.

Forrige uke avslørte New York Times at Flynn hadde sluttet å utveksle informasjon med Trumps advokater. Og i helgen tvitret plutselig Trump om Russland-sporet fra sin Thanksgiving-ferie i Florida, noe som ble tolket som at han hadde blitt fortalt at noe var i ferd med å skje.

Muellers etterforskning handler altså om Russlands påvirkning på fjorårets presidentvalg, og hvorvidt noen i Trump-kampanjen samarbeidet med Russland.

Det er likevel verdt å merke seg at denne siste utviklingen foreløpig ikke sier noe som helst om dette faktisk skjedde, men et umiddelbart spørsmål mange nå stiller seg er hva Flynn eventuelt samarbeider med FBI om.

Donald Trumps advokat Ty Cobb sier at Flynns løgner til FBI minner om hans løgner til Det hvite hus, noe som førte til at han mistet jobben.

– Ingenting i siktelsen, eller det at han har erkjent skyld, impliserer andre enn Mr. Flynn, skriver Cobb i en uttalelse.

Kan få fengselsstraff



I siktelsen heter det at den tidligere generalen mens han fremdeles var nasjonal sikkerhetsrådgiver i Donald Trumps administrasjon med viten og vilje har kommet med «falsk, oppdiktet og bedragersk» forklaring til FBI om samtaler han hadde med den russiske ambassadøren, Sergej Kislyak.

Å lyve til FBI kan kvalifisere til flere års fengselsstraff.

PRESIDENT: Donald Trump ble i november i fjor valgt til USAs 45. president. Foto: Kevin Lamarque , Reuters

Fra rettslokalet er det kommet frem at Flynn 29. desember i fjor flere ganger ringte folk i Trumps overgangsteam, fra han ble valgt til president til han ble innsatt, om samtalene med ambassadøren. Det er uklart nøyaktig hvem han snakket med.

Det er også klart at Flynn hevder en høytstående person i Trump team ba ham kontakte flere nasjoner, inkludert Russland, i forbindelse med en avstemning i FN.

Det er ikke lov for amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land. Frem til innsettelsen av Trump, da Flynn ble nasjonal sikkerhetsrådgiver, var han og resten av Trumps team å regne som en privatpersoner.

Tidligere FBI-sjef James Comey, som ble sparket av Trump, har hevdet at presidenten personlig ba ham droppe etterforskningen av Michael Flynn.

Comey tvitret fredag følgende, som kan bli sett på som en kommentar til den siste utviklingen i Russland-etterforskningen:

Fire fra Trump-kampanjen siktet



Michael Flynn er den fjerde personen fra Trumps valgkampanje som nå er siktet av FBI for en kriminell handling.

Fra før er Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort og hans assistent Rick Gates siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteundragelse, og falske forklaringer.

Trumps tidligere utenrikspolitiske rådgiver George Papadopoulos (30) har også kjent seg skyldig i falsk forklaring til føderale etterforskere i Muellers etterforskning.

Han forsøkte å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.

Michael Flynn ble sparket som nasjonal sikkerhetsrådgiver tidlig i Trumps presidentperiode fordi han ikke hadde fortalt hele sannheten om sin Russland-kontakt til visepresident Mike Pence.

Han snakket ikke sant til Pence om å ha diskutert sanksjonene som Obama-administrasjonen innførte mot Russland før årsskiftet, med Russlands USA-ambassadør før Trump inntok Det hvite hus.