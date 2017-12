Storavis: Nesten tusen flere døde etter orkanen «Maria»

På tross av at det er meldt at 62 mennesker mistet livet på Puerto Rico under orkanen «Marias» herjinger, har The New York Times kommet frem til at 1052 mennesker døde.

Storavisen har gått gjennom dødsraten fra 20. september og 42 dager frem i tid, og har sammenlignet den men gjennomsnittet for den samme perioden i 2016 og 2015.

Den viser at det er vesentlig høyere dødstall i den angitte perioden i 2017 enn de foregående årene.

Orkanen «Maria» traff den karibiske øya Puerto Rico og ble den meste intense tropiske syklonen så langt i 2017. Etter at orkanen dro videre, lå øya ruinert tilbake. To måneder etter var fortsatt to millioner mennesker uten strøm.

Fra et gjennomsnitt på 82 til 118



Puerto Rico Puerto Rico er amerikansk territorium, men innbyggerne får ikke stemme i presidentvalgkampen. Puerto Rico har en representant i Representantenes Hus i Kongressen. Denne kan kun stemme i noen få saker.

Så langt det offisielle tallet vært at 62 mennesker døde i orkanens herjinger. Men The New York Times gjennomgang viser altså et vesentlig høyere tall.

– Før orkanen hadde jeg et gjennomsnitt på 82 dødsfall daglig. Det endret seg fra 20. til 30. september. Nå har jeg et gjennomsnitt på 118 dødsfall daglig, sier Wanda Llovet, som leder det demografiske registeret på Puerto Rico, i et intervju med avisen midt i november.

Den dødeligste dagen var 25. september, ifølge guvernør Ricardo A. Rosselló. Da døde 135 mennesker i Puerto Rico.

Kranglet om orkaninnsats



Rosselló fikk i sin tid Twitter-skryt av president Donald Trump, som i samme åndedrag kjeftet ut en rekke ledere på øya. Han skrev følgende om ordfører Carmen Yulin Cruzsom, som kort tid før hadde bedt om mer bistand.

– Så dårlige lederegenskaper av ordføreren i San Juan, og andre i Puerto Rico, som ikke er i stand til å få arbeiderne sine til å hjelpe. De vil at alt skal bli gjort for dem, når det burde vært en innsats fra fellesskapet.

Puerto Rico er en del av USA, men regnes ikke som en egen delstat. Trump hevdet da at myndighetene hadde gjort en fremragende innsats for å hjelpe innbyggerne.

Mer enn to uker etter at orkanen traff øya, ankom presidenten for å ta skadene i sikte.

Dersom avisens beregninger stemmer, er «Maria» den sjette dødeligste orkanen siden 1851.