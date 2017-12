GALLANT, ALABAMA (VG) Demokrater, kjendiser og en rekke republikanere advarer mot Trump-støttede Roy Moore. Det får Moores trofaste supportere til å frese.

– Helt ærlig er jeg lei av de fordømte folka som går rundt og presser ting som ikke hører hjemme her over hodet på oss. De liberale prøver alt de kan. Men dette er ikke et sosialistisk land - og de prøver å gjøre USA til det, sier Wayne Lamkin om dagens thrillervalg i «Sørstatenes sørstat», Alabama.

Lamkin tar imot VG hjemme i landlige Gallant, Alabama, hvor Roy Moore tirsdag ankom og forlot valglokalet ridende på ryggen til hesten Sassy.

HØYT OPPE: Slik ankom Senator-kandidat Roy Moore valglokalet i Gallant, Alabama, tirsdag. Foto: Jonathan Bachman, REUTERS

Roy Moore er nært knyttet til dette, lille stedet med under 1000 innbyggere. Han vokste opp og fortsatt betaler medlemskapet til baptistmenigheten nede i gaten. Hele Roy Moores familie bor fortsatt i Gallant hvor det er en kirke rundt hver sving.

Wayne Lamkin er ikke i tvil om at Roy Moore er rett mann. Som de aller fleste i de mindre områdene av Alabama, er han møkk lei av eliten i Washington.

– Roy Moore er for livet (les: mot abort), har er kristent syn, men han blir korsfestet for mange ting som dette landet ble bygd på - og som folk virker å ha glemt, sier Lamkin.

Mener han gir Trump et løft

I hagen har den sympatiske 64-åringen en valgplakat for Roy Moore. Han har heist det amerikanske flagget utenfor det koselige, hvite huset med julekrans på inngangsdøren.

Han har bestemt seg for lenge siden for å stemme for Moore, en mann han mener bare har gjort gode ting for Gallant, og som han mener vil gi et løft for president Donald Trumps agenda.

Senatorvalget i Alabama # Den ene av de to senatsplassene til Alabama står tom etter at Jeff Sessions tidligere i år ble utnevnt til justisminister i Donald Trumps regjering. * Republikanerne har nominert Roy Moore som sin kandidat. Demokratenes kandidat er Doug Jones. Det er ventet en valgdetalgelse på bare rundt 25 prosent i dag. Valglokalene stenger 02.00 i natt norsk tid. * Moore ble i september i fjor suspendert fra stillingen som leder for høyesterett i delstaten etter å ha nektet å implementere føderal lovgiving om likekjønnet ekteskap. Også i 2003 ble Moore fjernet fra denne stillingen. * Det er 20 år siden det ble valgt en demokratisk senator fra denne delstaten. Donald Trump knuste Hillary Clinton i presidentvalget i november 2016. * Trump har gitt sin støtte til Moore fordi han mener republikanerne ikke råd til å tape denne senatsplassen. Partiets flertall i Senatet er på 52 mot 48 representanter.

Og som nesten alle som VG snakker med der Roy Moore vokste opp, tror han simpelthen ikke på anklagene fra de åtte kvinnene om seksuelle overgrep og seksuell aggressivitet fra rundt 40 år tilbake.

– De ventet litt for lenge med å dra opp ting som dette. Jeg synes ikke det har noe med denne valgkampen å gjøre, sier Lamkin om anklagene, og legger til:

– Det nytter ikke å komme med vås og løgner nå. Hvorfor vente i 40 år hvis det virkelig skjedde? Og så er det så enkelt som at ingen har noe bevis. Hvis det hadde vært fakta, hvorfor har de ikke anmeldt ham til politiet slik at han er i fengsel, sier Lamkin.

Kan utløse raseri

Wayne Lamkin har fått med seg at Senatets etiske komite kan komme til å ekskludere Moore dersom han blir valgt.

– De vil være forrykte hvis de gjør det. Det vil utløse mye raseri her i Alabama, sier han.

Men dette spesialvalget har allerede bragt frem mye sinne i Alabama. Roy Moore har alltid vært en kontroversiell politiker og dommer. Han er en sterk motstander av abort og ekteskap mellom homofile. Han er sterkt kritisk til islam. Og han har også kommet med en rekke utsagn som oppfattes som rasistiske.

Så langt har det gått at Kayla Moore, Roy Moores kone, på det siste valgmøtet før skjebnedagen sa at dette er falske nyheter, og begrunnet det blant annet på følgende måte:

– En av våre advokater er jøde.

På dette møtet var også Donald Trumps tidligere sjefsrådgiver, kontroversielle Steve Bannon. Han har innledet under Moores tre siste valgmøter.

STEMTE TIRSDAG: Demokraten Doug Jones avga sin stemme i Montgomery tirsdag. Meningsmålingene spriker i alle retninger. Foto: Marvin Gentry, REUTERS

– Det er et spesielt sted i helvete for republikanere som skulle forstått bedre, sa Bannon med klar referanse til Ivanka Trumps melding til Roy Moore om at «det er et spesielt sted i helvete som jakter på barn».

Kritisk basketstjerne

Donald Trump har sagt at Roy Moore kan bidra til å «gjenreise Amerikas stolthet».

Men en rekke republikanere senatorer har åpent sagt at de ikke ønsker Roy Moore i USAs senat. Profilerte kommentatorer i konservative Fox News har sagt det samme. Og de får medhold fra en rekke kjendiser som er født i Alabama, som blant andre skuespiller Channing Tatum og basketballhelten Charles Barkley.

– Vi må slutte å se ut som idioter for resten av landet. Hvis noen sendte denne valgkampen til dere som et filmmanus, ville dere kaste det i et søppelbøtte. Det er ikke mulig at denne fyren skulle vært i et valg, sa Barkley om Roy Moore.