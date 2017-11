NEW YORK (VG) Han er en av USAs mest respekterte TV-journalister. Nå har Charlie Rose (75) mistet jobben etter at åtte kvinner forteller om hans seksuelt trakasserende oppførsel.

VGs kontor i NEW YORK Robert Simsø

Ta kontakt, og følg meg:

E-post: roberts@vg.no

Twitter: @robsimso

Kvinnene har fortalt Washington Post om episoder med sjikanerende telefonsamtaler, at han ruslet rundt dem naken – og at han tok dem på pupper, rumper og kjønnsorganer.

Siste oppdatering: Tirsdag kveld skriver TV-kanalen CBS at Rose har fått sparken som følge av de alvorlige anklagene. Mandag kveld ble det først meldt at Rose var suspendert fra sin stilling.



«Til tross for Charlie's viktige journalistiske bidrag til vår nyhetsavdeling er det absolutt ikke noe som er viktigere i denne, eller hvilken som helst annen organisasjon, enn å sikre et trygt å profesjonelt arbeidsmiljø, sier kanalsjef David Rhodes i pressemeldingen.



Ifølge pressemeldingen ble Rose avskjediget med umiddelbar virkning tirsdag.



– En av de viktigste og mest innflytelsesrike menneskene i journalistikken, sa daværende New York-borgermester Michael R. Bloomberg om Rose da han i 2014 ble hedret av Time Magazine som en av de 100 viktigste personene i verden.

Rose har intervjuet blant andre Vladimir Putin, Donald Trump, Barack og Michelle Obama, Bashar al-Assad, Steve Jobs og Bill Gates.

Kvinnene som hevder Rose trakasserte dem jobbet for eller ønsket å jobbe for ham fra slutten av 90-tallet og frem til 2011, skriver Washington Post.

Rose har ledet TV-show på PBS og Bloomberg, er en av medprogramlederne på «CBS This Morning» og en av bidragsyterne i «60 Minutes». Han er nå suspendert av CBS, PBS og Bloomberg.

– I mine 45 år i journalistikken har jeg med stolthet vært en talsmann for karrierene til kvinnene jeg har jobbet med. Likevel, de siste dagene har det kommet påstander om min oppførsel mot noen tidligere kvinnelige kolleger. Det er essensielt at disse kvinnene vet at jeg hører dem og at jeg på det dypeste beklager min upassende oppførsel. Jeg er svært flau, sier Rose i en uttalelse til Washington Post.

I KJENT STIL: Charlie Rose er en svært respektert journalist. Her under programmet «CBS This Morning» i 2016. Foto: Richard Shotwell, AP

Han sier at han tar ansvar for at å ha oppført seg ufølsomt, men understreker at han mener at ikke alle episodene er korrekt gjengitt.

– Jeg følte alltid at jeg forfulgte følelser som var gjensidige, men nå innser jeg at jeg tok feil, sier Charlie Rose i uttalelsen.

En av kvinnene, Reah Bravo, var en av produsentene for stjernejournalistens show på PBS i begynnelsen av 2007. Hun sier at Rose la an på henne flere ganger, både i en av hans to boliger i New York og da de reiste sammen.

– Det har tatt ti år og et sterkt øyeblikk av kulturell oppvåkning for meg å forstå hva disse episodene egentlig var. Han var et seksuelt rovdyr, og jeg var hans offer, sier Bravo til Washington Post.

Også i Norge: TV 2-redaktør visste om sextrakassering uten å gripe inn

Norske kvinner står frem med sine historier:

En annen tidligere assistent, Kyle Godfrey-Ryan, sier at Rose spankulerte naken foran henne da hun jobbet hjemme hos ham. Han skal også ha ringt henne da hun var 21 år gammel og forklart at han hadde fantasier om å se henne bade naken i svømmebassenget mens han så på fra soverommet, skriver avisen.

Hun hevder at hun rapporterte disse hendelsene til Roses kvinnelige sjef, som skal ha svart at det bare er sånn Charlie Rose er. Ifølge Washington Post gikk flere av de unge kvinnene som jobbet under Charlie Rose under tilnavnet «Charlie`s Angels».

Sigrid Bonde Tusvik om #meetoo: – Jeg skal gi deg traumer jeg, gamle skrukkepung

Rose er ikke den eneste journalisten som ble suspendert mandag. New York Times gikk til samme skritt mot den svært profilerte politiske reporteren Glenn Thrush, etter at nyhetsnettstedet Vox publiserte en artikkel hvor tre kvinner fortalte om uønskede, seksuelle tilnærmelser.

Thrush har i år levert en rekke nyheter fra den indre krets i Det hvite hus, og skrev nylig under en bokavtale sammen med sin kollega Maggie Haberman. Boken skulle handle om president Donald Trump.

Den blir neppe noe av etter at Vox har snakket med 40 personer som forteller om journalistens opptreden rundt unge, kvinnelige kolleger.

New York Times sier at rapportene er svært bekymringsfulle og at det nå er startet en etterforskning. På Facebook skriver Glenn Thrush at han beklager til alle kvinner som har følt seg ukomfortable i hans nærvær.

– Enhver oppførsel som gjør at en kvinne føler at hun ikke blir respektert eller at hun føler seg ukomfortabel er uakseptabel, sier Thrush, som også røper at han har et stort alkoholproblem.

En rekke profilerte, amerikanske menn er anklaget for seksuell trakassering. Mest alvorlig er de mange anklagene mot Hollywood-mogulen Harvey Weinstein.

Norske Natassia er blant dem som har stått frem:

Den republikanske senator-kandidaten Roy Moore beskyldes av totalt åtte kvinner for overgrep og seksuell trakassering, hvorav en er mindreårig. Han nekter for alt.

BAKGRUNN: Weinsteins skandaløse karriere (VG+)

Den demokratiske senatoren Al Franken har beklaget overfor radiojournalisten Leeann Tweeden som han tok på puppene. President Donald Trump har i kjent stil refset Al Franken på Twitter, men ikke sagt noe om sin partifelle Roy Moore.