Sprengkulde i USA: Snø i Florida for første gang på 28 år

En kuldebølge har gitt rekordlave temperaturer over store deler av USA. Det verste er ikke over, melder amerikanske meteorologer.

Det har vært rekordkaldt flere steder i USA den siste uken med opp til 28 minusgrader.

Til nå har 16 personer mistet livet på grunn av kuldebølgen, melder USA Today. Dødsfallene er registrert i Wisconsin, Texas, North Dakota og Missouri.

Flere steder skaper kuldebølgen store utfordringer, da de ikke er vant til snø, is og minusgrader. Det har ført til unntakstilstand i flere stater.

Skoler og flyplasser holder stengt og butikkhyllene tømmes. Myndighetene oppfordrer sjåfører til å la bilen stå, og i noen byer blir folk oppfordret til å holde seg innendørs for å minimere risikoen for å bli skadet.

UVANLIG SYN: Istapper henger fra tre og planter i Panama City i Florida. Foto: Patti Blake , AP

Også de sørligere staten har fått smaken på det kalde klima. For første gang på 28 år har snøen falt i byen Tallahassee i Florida. For mange av innbyggerne er de første gangen de ser palmetrærne og sandstrendene dekket av snø.

I Sør-Carolina, hvor det ikke har vært snø på syv år, har det kommet over seks cm de siste dagene.

Storm på vei

Onsdag herjet en storm på den sørøstlige kysten, og torsdag beveger den seg nordover. 13 stater fra South Carolina til Maine ventes å få kraftig vind i orkan-kraft og store mengder snø, melder National Weather Service.

Temperaturene skal komme ned til minus 20 grader og det skal falle opp til 30 cm snø i tillegg til høy til den høye vindhastighet. Flyplassen La Guardia i New York har kansellert 90 % av flygingene sine torsdag.

Sprengkulden har ført til vanskelig kjøreforhold i USA:

Stormen ventes å nå opp til et nivå amerikanerne populært kaller «bombogenesis» eller «bomb cyclone». Det vil si at stormen kan utvikle seg i ekstrem hastighet, hvor et lavtrykk faller hurtig i startfasen.

– Stormer som gjennomgår «bombogenesis» er blant de mest voldsomme værsystemene som påvirker et bredt område, sier meteorolog Alex Sosnowski.

USAs nasjonale meteorologiske institutt advarer mot at de kraftige vindkastene kan føre til at trær blåser over ende og at det kan bli strømbrudd, skriver The Independent.