Slik vil Trump starte avviklingen av Obamacare

Donald Trump har besluttet å fjerne statlig støtte til helseforsikringsselskaper.

USAs president Donald Trump har over lang tid forsøkt å avskaffe og erstatte forgjengeren Barack Obamas helsereform, populært kalt Obamacare. Forsøkene har ikke lyktes i Kongressen, og nå prøver Trump å avskaffe Obamas helsereform på egenhånd i stedet.

Nå begynner detaljene i planen å bli kjent: I første runde innebærer dette å kutte subsidier til forsikringsselskapene som bidrar til at de kan hjelpe personer med lav inntekt til å få kostnadene sine dekket.

Advart mot stans



Helseforsikringsselskapene har over tid advart om at de trenger mer støtte og at de vil kunne se seg nødt til å trekke seg ut av markedet om subsidiene blir stoppet.

Ifølge New York Times kan Obamacare gå i oppløsning som følge av at subsidiene stoppes.

– Kongressen må skrote og erstatte den katastrofale Obamacare-loven og tilby ordentlig hjelp til det amerikansk folk, heter det blant annet i pressemeldingen fra Det hvite hus.

Sterke reaksjoner

Kongress-medlemmene Chuck Schumer og Nancy Pelosi fra Demokratene går begge hardt ut mot Trumps beslutning.

De to sier i en felles uttalelse at presidenten «ser ut til å ha bestemt seg for å straffe det amerikanske folket for hans manglende evne til å forbedre helsesystemet vårt».

Republikaneren Ilena Ros-Lehtinen er også kritisk til beslutningen og sier at dette vil føre til at flere vil stå uten forsikring i Florida, hennes distrikt.

Republikanernes flertallsleder i Kongressen, Paul Ryan, hyller på sin side Trump for at subsidiene kuttes.

Ny vri torsdag



Tidligere på dagen torsdag signerte Trump en presidentordre som gjør det mulig å handle helseforsikring på tvers av delstater. Det omgår altså Obamacare, men går ikke inn for å fjerne den.

– Folk kommer til å kunne kjøpe forsikringer i andre delstater. De kommer til å få fantastiske, konkurranseutsatte helseforsikringer og det kommer ikke til å koste USA noe, sa Trump til CNN denne uken i forbindelse med presidentordren, gjengitt av NTB.

Republikanerne har flertall i Kongressen for å skrote Obamacare, men har foreløpig ikke lykkes med å gjøre det.