Skytteren i California: Drepte kona og gjemte henne under et gulv før drapstoktet

Mannen som tirsdag skjøt og drepte fem personer i California, blir av politiet beskrevet som «sinnsforvirret og paranoid». Før angrepet drepte han sin egen kone.

Tirsdag morgen, amerikansk tid, ble fire personer drept og 10 skadet, etter at en mann skjøt rundt seg på syv forskjellige steder i tettstedet Rancho Tehama, i California.

Gjerningsmannen, identifisert som Kevin Neal (43), skal ha slitt med psykiske problemer i en årrekke. Kvelden før angrepet drepte han sin egen kone og gjemte liket hennes under et gulv i huset de bodde i.

– Vi tror det antagelig er hva som startet alt sammen, sier assisterende sheriff i Rancho Tehama, Phil Johnston til CNN.

Skjøt mot barneskole

Etter drapet på kona, skjøt og drepte Neal en nabo, før han stjal en pickup og la ut på sitt 25 minutter lange drapstokt i nærområdet.

GJERNINGSMANNEN: Mannen bak angrepet i California mandag kveld er identifisert som 43 år gamle Kevin Neal. Neal skal ha slitt med psykiske problemer i en årrekke og beskrives som «sinnsforvirret og paranoid». Foto: , AP

Fra bilen skjøt han mot hus og tilfeldige forbipasserende, før han krasjet inn i en annen pickup. Minst en person skal ha blitt skutt på stedet, før han stjal en annen bil og fortsatt ferden, opplyser assisterende sheriff.

Et av gjerningsmannens siste stopp ble ved en lokal barneskole. Der skal han ha kjørt bilen inn gjennom en stengt port for så å avfyre flere skudd inn i klasserommene.

Et vitne forteller til TV-kanalen KRCR News Channel 7 at han sammen med flere elever søkte tilflukt i et klasserom, og at det kom en serie av skudd inn gjennom vinduene. En av elevene i klasserommet skal også ha blitt truffet.

Gjerningsmannen ble senere skutt og drept av politiet.

– Et ønske om å drepe flest mulig

Assisterende sheriff Phil Johnston opplyser til NBC News at alle de drepte i angrepet er voksne personer. Blant de 10 skadede er syv barn. Fire av barna ble skadet i angrepet ved skolen, og en av dem er fortsatt kritisk skadet. Tallet på skadede barn inkluderer også en toåring som ble truffet et av de andre stedene gjerningsmannen skjøt rundt seg.

– Jeg tror han hadde et ønske om å drepe flest mulig, sier Johnston til NBC News, etter spørsmål om mulig motiv.

Statsadvokat i Tehama County, Gregg Cohen, beskriver gjerningsmannen som en «sinnsforvirret, paranoid drapsmann». Neal skal også ha vært under etterforskning av påtalemyndigheten og hadde flere tiltaler rettet mot seg etter en konfrontasjon med to kvinnelige naboer, skriver CNN.

Artikkelen fortsetter under bildet av gjerningsmannens bolig

GJERNINGSMANNENS BOLIG: I dette huset ved skogkanten i Tehama County var Kevin Neal bosatt sammen med sin kone. Etter at han ble skutt og drept av politiet mandag kveld, ble liket av hans kone senere funnet under gulvplankene i huset. Foto: Rich Pedroncelli , AP

Knivstakk og holdt naboer som gisler

I januar i år skal Neal ha skutt mot de kvinnelige naboene, knivstukket en av dem, og holdt dem som gisler, opplyste statsadvokaten. Det skal ha vært en av disse kvinnene som ble gjerningsmannens andre offer mandag kveld.

Etter episoden med naboene i januar, skal Neal ha måttet gi fra seg våpnene sine, men ifølge statsadvokat Cohen er det ikke kjent om han faktisk hadde levert inn våpnene.

Assisterende sheriff Johnston opplyser at Neal benyttet seg av en semi-automatisk rifle og to håndvåpen i angrepet mandag kveld. Ifølge statsadvokaten skal riflen ha vært ulovlig fabrikkert og de to håndvåpnene skal ikke ha vært registrert på gjerningsmannen.

Artikkelen fortsetter under bildet

To kvinner klemmer hverandre utenfor barneskolen i tettstedet Rancho Tehama hvor en mann mandag morgen amerikansk tid skjøt inn i klasserommene. Fire elever ble skadet i angrepet mot skolen. Foto: Rich Pedroncelli , AP

Søsteren ønsker strengere våpenlover

Gjerningsmannens søster forteller at broren har slitt med psykiske problemer i minst 20 år.

Han skal ha flyttet til Tehama County i 2010 for å komme nærmere naturen og for å ta kontroll og sin mentale helse.

For ett år siden skal Neals helse ha gått raskt nedover, og søsteren uttalte til CNN at de hadde forsøkt å skaffe hjelp.

– Hvis han ikke kunne få den hjelpen han trengte, hadde han ingenting med våpen å gjøre, sier søsteren til New York Daily News.

Søsteren uttalte også at hun ønsket bedre hjelp til mennesker med psykiske problemer, og en strengere våpenlov for å hindre at lignende hendelser skal skje i fremtiden.