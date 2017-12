Skogbrannene i California: 1000 hjem ødelagt

Et område like stort som Singapore er rammet av flammene, som sprer seg lynraskt i den kraftige vinden.

De ulike brannene varierer i størrelse. Den største, som har fått navnet «Thomas Fire», brøt ut for en uke siden. Den startet i Ventura County og har nå spredd seg til Santa Barbara County.

Denne skogbrannen ene og alene har ødelagt nesten 800 hjem. Den strekker seg over 700 kvadratkilometer og er større enn New York City.

Flere tusen brannmenn kjemper mot flammene, skriver CNN. De har kun kontroll på omtrent 20 prosent av skogbrannen.

Større enn Singapore

De fem andre skogbrannene er under større kontroll. De har herjet i blant annet Los Angeles og San Diego. Til sammen utgjør de seks brannene et større område enn Singapore. Til nå er det én person som har omkommet.

Santa Ana-vinden som driver i California for tiden, med kast på over 35 sekundmeter, gjør at brannene sprer seg med et enormt tempo og gjør slukkingen vanskelig. I områdene i Los Angeles og Ventura County er det «red flag warning» til og med onsdag kveld.

Skogbrannen er den femte største i moderne historie i vestkyststaten, som er utsatt for naturkatastrofer. De kraftige flammene fra «Cedar», som ødelagte store deler av San Diego i 2003, er den største gjennom tidene.

Tusenvis av hjem i fare

Mandag kveld var over 93.000 mennesker evakuert fra områdene. Til nå er 1000 hjem ødelagt i skogbrannene, og ytterligere 18.000 bygninger trues av ilden.

Blant dem luksusvillaene til kjendiser som Ellen DeGeneres, den tidligere tennisproffen Jimmy Connors og skuespilleren Rob Lowe i Santa Barbara County, melder NTB.