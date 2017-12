Skjebnevalget i Alabama avgjøres i natt

MONTGOMERY, ALABAMA (VG) I natt kan den omstridte politikeren Roy Moore bli valgt til senator.

VG er på plass på valgvaken til Moore, hvor over 200 pressefolk fra hele verden har presset seg sammen for å få plass. Det forteller at dette handler om mer enn bare et senatorvalg i Alabama.

Valglokalene stenger klokken 02 norsk tid, og et gjennomsnitt av de siste meningsmålingene viser at det ligger an til å bli svært jevnt.

Alabama er en blodrød delstat. Roy Moores støttespiller Donald Trump knuste Hillary Clinton med 28 prosentpoeng her i presidentvalget for ett år siden.

Moore-tilhenger til VG: – Helt ærlig er jeg lei av de fordømte folka

Dette valget skulle derfor aldri ha vært en reell kamp.

Men de gangene Roy Moore har stilt til valg, har moderate republikanere vært skeptiske partikollegaen. Derfor har han alltid vært et usikkert kort for partiet i en dypt, konservativ delstat. Hans motstander, demokraten Doug Jones, er avhengig av ekstra stor støtte og oppmøte i de store byene.

Her kan du se kandidatens spesielle ankomst til valglokalene:

Senatorvalget i Alabama Den ene av de to senatsplassene til Alabama står tom etter at Jeff Sessions tidligere i år ble utnevnt til justisminister i Donald Trumps regjering.

Republikanerne har nominert Roy Moore som sin kandidat. Demokratenes kandidat er Doug Jones. Det var ventet en valgdeltagelse rundt 25 prosent. Det er rundt 3,3 millioner stemmeberettigede i Alabama.

Det er 25 år siden det ble valgt en demokratisk senator fra denne delstaten.

Trump har gitt sin støtte til Moore fordi han mener republikanerne ikke råd til å tape denne senatsplassen. Partiets flertall i Senatet er 52 mot 48 representanter

Erkekonservative Roy Moore er en omstridt politiker på flere plan. Han er en sterk motstander av abort. Han er imot ekteskap mellom homofile. Han er sterkt kritisk til islam. Han vil stenge grensene for innvandring. Han har gjennom årene kommet med en rekke uttalelser som oppfattes som rasistiske.

Men Donald Trump, som i primærvalget faktisk kom til Alabama for å støtte Roy Moores motstander Luther Strange, mener nå at Moore kan bidra til å «gjenreise Amerikas stolthet».

Trump har dermed valgt å ignorere anklagene om at Moore som assisterende statsadvokat, da han var i 30-årene, begikk seksuelt overgrep mot to unge jenter – og var seksuelt aggressiv mot ytterligere seks.

Roy Moore-anklager: – Jeg frykter for livet mitt

Det var Washington Post som avslørte denne saken 9. november. Her på Roy Moores valgvake i hovedstaden Montgomery ble de utsendte reporterne fra Washington Post natt til onsdag norsk tid bedt om å forlate lokalet.

UTFORDREREN: Demokratenes kandidat Doug Jones møtte tirsdag pressen etter å ha stemt. Foto: John Bazemore , AP

En rekke republikanere senatorer – inkludert Alabamas andre republikanske senator Richard Shelby – har åpent sagt at de ikke ønsker Roy Moore i Senatet, til tross for at dette kan gjøre at de bare har et 51-49-flertall der.

Disse utspillene har irritert Roy Moore-supportere som VG har snakket med de siste dagene i Alabama. De vil ha seg frabedt at Washington eller medieeliten forteller dem hva de skal stemme. Mange kvinner VG har snakket med tror heller ikke på sine åtte medsøstre som har fortalt om sine skremmende opplevelser med Moore.

Ivanka Trump rykket ut: – Det er et spesielt sted i helvete for mennesker som jakter på barn

70-åringen har gjentatte ganger avvist kvinnenes historier. Han har stemplet det som et skittent, politisk spill.

Havner Roy Moore i Senatet vil en etisk komité der etter alt å dømme vurdere om han er egnet til posisjonen. Moore risikerer dermed å bli sendt hjem før han er kommet i gang.

– Det vil utløse mye raseri her i Alabama, sier Wayne Lamkin, en av Moores mange supportere VG har møtt de siste dagene.

Her kan du se Donald Trumps støtte til den omstridte kandidaten: