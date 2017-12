Sjokkvalget i Alabama: Emily vendte sitt eget parti ryggen

AUBURN, ALABAMA (VG) Hun er fra Alabama, hun går jevnlig i kirken og er en tro republikaner. Helt til Roy Moore skulle velges til Senatet.

– Personen Roy Moore er ikke en jeg ville at skulle representere Alabama i Senatet. Mest av alt handler det om de avgjørelsene han har tatt opp gjennom årene, spesielt da han var dommer. Men anklagene fra de åtte kvinnene var spikeren i kisten, sier Emily, som er fra den idylliske universitetsbyen Auburn i Lee County.

VG møter henne dagen etter at demokraten Doug Jones sjokkerte USA, og ble den første demokraten i Senatet for Alabama på 25 år. Han skaffet seg 20 000 flere Alabama-stemmer enn Roy Moore da 1,2 millioner innbyggere gikk til urnene.

Emily er lettet der hun rusler i hovedgaten på jakt etter julepynt til høytiden. Lettet over at Roy Moore ikke kommer til Washington.

Lee County er normalt et sikkert kort for republikanerne, senest under presidentvalget for ett år siden. Da fikk Donald Trump over 34 000 stemmer mot Hillary Clintons 21 000.

Erkekonservative Roy Moore ble derimot for ekstrem selv her. Han fikk bare 40 prosent av stemmene i den mørkerøde kommunen.

Emily var en av dem som vippet det til fordel for demokratene. 63 prosent av hvite kvinner i Alabama stemte riktignok Moore, men dette er et lavere tall enn forventet.

– Min far bor i en annen delstat og var veldig skuffet over at jeg ikke stemte på Roy Moore. Han mener at vi skal stemme republikansk, uavhengig av kandidaten. Kanskje er det fordi han er fra en annen generasjon. Nå snakker vi ikke om politikk lenger. Vi er enige om å være uenige, sier hun med et smil.

Hun forteller at Moore var et hett tema i den lokale kirken hun er medlem i.

– Jeg har alltid følt at han hadde en personlig agenda. Han gjorde mange ting for å få personlig publisitet. Og det er ikke bra at han er imot ekteskap blant homofile. Jeg tror også det er noe sannhet i anklagene mot ham. Totalt var det klart for både mannen min og meg at dette er en mann som ikke kunne representere delstaten vår, sier Emily.

Alabamas afroamerikanere bidro også sterkt til at Roy Moore tapte. De utgjorde hele 29 prosent av velgerne. Hele 96 prosent av dem – 98 prosent av kvinnene – stemte på Doug Jones.

Basketballhelten Charles Barkley og tidligere president Barack Obama kastet seg inn i thrillervalgkampen de siste dagene og ba afroamerikanerne om å komme seg til valglokalene.

Roy Moore har ennå ikke akseptert nederlaget. Han har sagt at han venter på en beskjed fra Gud.