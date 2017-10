Siktet for drap i klovnekostyme – kan få dødsstraff

Sheila Keen Warren ble forrige uke siktet for et 27 år gammelt drap begått i klovnekostyme. Nå ønsker Florida å gi henne dødsstraff.

Tirsdag forrige uke ble 54 år gamle Sheila Keen Warren arrestert for et drap som ble begått for 27 år siden.

En maidag i 1990 ble Marlene Warren (40) møtt av en person i klovnekostyme da hun åpen døren. I en knalloransje parykk, rød kulenese og hvite hansker overrakte klovnen Marlene blomster og ballonger. Hun tar imot gavene, men mottar så et skudd rett i ansiktet.

To dager senere dør hun av skadene. Først 27 år senere blir en person siktet i saken – Sheila Keen Warren, som i 2002 giftet seg med Marlene Warrens enkemann. Hun tok også hans, og den dreptes, etternavn. Saken ble gjenåpnet i 2014, og nye DNA-analyser skal ha ført til at Keen Warren i år ble arrestert og siktet i saken.

Statsadvokat Dave Aronberg sendte onsdag ut en uttalelse hvor det står at staten Florida går inn for dødsstraff for 54-åringen, skriver CBS.

Flere funn og vitnebeskrivelser

Det var flere ting som pekte på at Keen Warren, som på den tiden var 27 år, var drapsklovnen i 1990.

Bare timer etter at drapet ble begått ringte ansatte ved en kostymebutikk politiet og sa at en kvinne hadde kjøpt klovnekostymer to dager i forveien. Keen Warren ble plukket ut på foto-oppstillingen, står det i saken fra Florida-avisen SunSentinel fra 1990.

Ansatte ved en blomsterforretning skal ha ringt politiet og identifisert Keen Warren som en kunde som hadde kjøpt blomster og ballonger 90 minutter før drapet.

Det skal også ha blitt funnet fiber som matchet klovnehåret i den stjålne rømningsbilen hjemme hos Keen Warren.

Keen Warren skal da ha hatt en affære med den dreptes ektemann, som siktede nå er gift med, skriver Washington Post.

Ingen av funnene eller vitnebeskrivelsene førte til at Keen Warren ble pågrepet. Det skulle ta 27 år før noen ble siktet i saken.

– Glad det er over

Keen Warrens ektemann, Michael Warren, er foreløpig ikke siktet for noe, men er en person av interesse, ifølge sheriff Ric Brashaw, skriver SunSentinel.

