Sherin (3) funnet død 700 meter hjemmefra – faren tilstår å ha tvangsfôret henne til døde

I et smalt rør ute på en gresslette i byen Richardson, Texas, ble det søndag funnet en død barnekropp. Nå bekrefter politiet at det er tre år gamle Sherin Mathews som er funnet.

Faren Wesley Mathews (37) ble mandag fengslet, siktet for å ha påført barnet alvorlig skade, dagen etter at liket av jenta ble funnet i en tunnelåpning. Han møtte frivillig opp på politistasjonen akkompagnert av advokaten sin og ba om et intervju. Der endret han forklaring.

Faren har tidligere forklart etterforskerne at han plasserte adoptivdatteren fra India ved et tre utenfor huset klokken tre om natten. Det var for å disiplinere henne for at hun ikke hadde drukket opp melken han ga henne, står det i politiets arrestasjonserklæring. 37-åringen forklarte politiet at Sherin var forsvunnet da han skulle hente henne inn. Faren trodde præriehunder hadde tatt jenta. Ifølge etterlysningen var hun rundt 90 centimeter høy og veide 9 kilo.

Farens første forklaring var opprørende: Fordi jenta var underernært da hun ble adoptert fra barnehjemmet i India, drakk hun ofte melk om natten. Ifølge dallasnews.com forklarte Wesley Mathews til politiet at da han oppdaget at datteren var forsvunnet, gikk han inn og satte igang vaskemaskinen mens han ventet på at det skulle bli lyst.

Etterlyste observasjon av bil



Wesley Mathews ble siktet for å ha satt datteren i en farlig situasjon og fengslet rett etter at han meldte Sherin forsvunnet 7.oktober. Han ble løslatt mot kausjon og fratatt passet mens politiet etterforsket hans bevegelser intenst.

Foto: skjermdump

I mer enn to uker etter forsvinningen ble området rundt familiens hjem finkjemmet av letemannskaper. Naboer beskriver i amerikanske medier hvordan det har vrimlet av FBI-etterforskere og lokalt politi. Engasjementet lokalt har vært enormt.

En uke etter forsvinningen etterlyste politiet familiens bil, en brun 2013 Acura MDX SUV. Da hadde etterforskningen avdekket at bilen var borte fra familiens hjem i omtrent en time den natten Sherin forsvant. Politiet gikk ut på Facebook og ba alle som bor inntil en halvtimes kjøring fra familien Mathews hjem om å sjekke sine overvåkningskameraer. De jaktet bilder av den brune bilen.

Endret forklaring

Søndag formiddag sperret politiet av et område bare 700 meter fra familiens hjem. Politiets hunder hadde funnet en død barnekropp.

TILSTO: Wesley Mathews er tiltalt å ha begått skade mot et barn. Mandag tilsto han at han har tvangsfôret datteren til hun døde. Foto: Handout , Reuters

Etter døgn etter at barnekroppen ble funnet, ikke langt fra familiens hjem søndag, endret faren forklaring. I arrestasjonserklæringen står det:

«Wesley Mathews forklarte til detektiv Diaz at han hadde forsøkt å få den tre år gamle jenta til å drikke melk i garasjen. Wesley Mathews sa at hun ikke ville høre på ham. Etter hvert begynte den tre år gamle jenta å drikke melken».

Videre står det at faren fysisk assisterte Sherin med å drikke, helt til hun begynte å kveles. Hun skal ha hostet og pusten hennes ble gradvis svakere. Til slutt kunne ikke faren lenger føle pulsen hennes, og ha oppfattet at hun var død. Mathews innrømmer å ha fjernet kroppen hennes fra eiendommen.

DallasNews.com skriver at moren Sini har samarbeidet med politiet for å identifisere det døde barnet. Arbeidet er blitt utført av rettsmedisinere i Dallas County. Hun skal ha sovet da hendelsen fant sted, og ikke vært klar over hva ektemannen gjorde. Hun skal ikke være siktet i saken.

MINNESTUND: Søndag ble det holdt en minnestund for tre år gamle Sherin Matherws ved et tre like ved hjemmet. Forsvinningen har rystet nabolaget i Richardson utenfor Dallas, Texas. Foto: Ashley Landis , AP

Vesle Sherin ble ifølge news18.com adoptert fra India i fjor sommer. Hun var utviklingshemmet og hadde dårlig språk, ifølge politiets savnetmelding. Sherin har en ett år eldre søster, som er foreldrenes biologiske datter. Etter at treåringen forsvant, overtok barnevernet midlertidig omsorgen for storesøsteren, skriver Time.

Shirins foreldrene møtte i retten mandag for å kreve tilbake omsorgen for hennes fire år gamle søster. Jenta har siden lillesøsteren ble borte vært akutt plassert i fosterhjem.

Dommeren bestemte at høringen om omsorgen skulle utsettes i minst tre uker.