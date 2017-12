USAs finansminister, Steven Mnuchins, var sentral i utformingen av den omstridte skattereformen i USA. På søndag fikk han seg en lite hyggelig overraskelse.

Det er en tradisjon at de som har oppført seg dårlig i løpet av året får kull til jul. Dette syntes imidlertid ikke amerikaneren Robert Strong var hard nok straff for USAs finansminister, Steven Mnuchins, etter at den nye skattereformen ble godkjent.

Strong valgte derfor å ta saken i egne hender, og leverte en pakke med hesteavføring til ministerens hus på julaften, skriver nettsiden Buzzfeed.

Tok til Twitter

Med pakken leverte Strong et håndskrevet brev der han forklarte motivasjonen for å sende den illeluktende gaven. «Mr. Mnuchins og Mr. Trump, vi returnerer skattekuttene vi fikk i «gave». De er dritt. Varme ønsker fra det amerikanske folk.

Strong har lagt ut en rekke meldinger på Twitter om det han selv omtaler som en politisk handling.

Under Twitter-navnet Dr. Robert, la han også ut et bilde av kortet som fulgte med pakken der det sto «Her er bildet av kortet jeg ga til Mnuchin sammen med en eske med hestedritt. For hvis penger er ytringsfrihet, så er hestebæsj også det.»

#nomorehorseshit

Til den amerikanske radiokanalen KPCC utdypet Strong motivasjonen for å sende «gaven».

– Jeg vil gjerne sammenligne det jeg gjorde med da Jesus dro inn i et tempel og veltet bordene til pengevekslerne som utnyttet folk for penger i religionens navn. Jeg føler at det er det republikanerne har gjort mot det amerikanske folket.

I ettertid har Strong invitert amerikanere til å ta ære for å ha sendt gaven på Twitter, under emneknaggen #nomorehorseshit.

–Hvis vi ikke gjør ting som dette, hva har vi egentlig igjen i det lange løp? utdypet Strong overfor radiokanalen.