Senator om Trumps atommuligheter: – Bekymret for at han er ustabil

WASHINGTON, D.C. (VG) I en høring i Senatet tirsdag ga flere uttrykk for at de ønsker å begrense presidentens makt til å bruke atomvåpen. En pensjonert general var blant dem som advarte mot dette.

– Vi er bekymret for at presidenten er så ustabil, så lett påvirkelig og har en beslutningsprosess som er så virkelighetsfjern at han kan komme til å beordre et atomangrep som vil være langt fra bra for USAs sikkerhetsinteresser, sa den demokratiske senatoren Chris Murphy.

Flere i Kongressen skal den siste tiden ha uttrykt bekymring for at Donald Trump kan komme til å gå til atomangrep på Nord-Korea som et forebyggende tiltak, ettersom ordkrigen mellom han og Kim Jong-un stadig eskalerer.

Tirsdag var presidentens makt over USAs atomvåpenbruk gjenstand for høring i Kongressen for første gang på 40 år.

KRITISK: Connecticut-senator Christ Murphy. Foto: Joshua Roberts , Reuters

– Handler ikke om Trump

Formannen i utenrikskomiteen i Senatet, som var de som holdt høringen, Bob Corker, mener tiden er inne for å ta denne diskusjonen. Republikaneren, som tidligere har uttalt at han frykter Trumps retorikk vil sende landet ut i en ny verdenskrig, insisterte likevel på at høringen ikke må sees på som et forsøk på å spesifikt begrense Trumps makt.

– Dette handler ikke om en spesiell person, sa Corker.

Han mener derimot at avgjørelsen om å gå til krig, særlig ved bruk av atomvåpen, er et så stort ansvar at diskusjonen er viktig. Per i dag sier loven at USAs president kan beordre et atomangrep helt på egen hånd.

ÅPEN FOR DISKUSJON: Republikaneren Bob Corker er formann i utenrikskomiteen i Senatet. Foto: Yuri Gripas , Reuters

Demokratene i komiteen la ikke skjul på at de mener Trump ikke er skikket for ansvaret han har som øverstkommanderende.

– Under den eksisterende lovgivningen kan presidenten starte en atomkrig uten provokasjon, uten konsultasjon og uten advarsel. Det er en skremmende tanke, sa Ed Markey, som er en av to senatorer som har kommet med et lovforslag om at presidenten må ha støtte fra Kongressen før han, eller hun, kan gå til et forebyggende angrep.

Skeptiske

Flere som var invitert til Senatet for å gi sine vurderinger advarte mot å innskrenke presidentens atommakt.

– Motstridende signaler kan resultere i tap av selvtillit, forvirring, eller handlingslammelse hos de operative styrkene i kritiske øyeblikk, sa den pensjonerte luftforsvarsgeneralen Robert Kehler.

Han ga uttrykk for at militære ledere kan nekte å følge en ordre fra presidenten dersom de mener det er på sin plass.

– Jeg er usikker på om dette er et klokt valg, sa Brian McKeon, som tidligere hadde en toppjobb i forsvarsdepartementet.

Han mener dagens lovgivning allerede gir rom for Kongressen til å stoppe et forebyggende atomangrep.

Også den politiske professoren Peter Feaver, ved Duke University, ga uttrykk for at han ville vært forsiktig med å endre på gjeldende lovgivning, og pekte på at man heller burde oppgradere kommando- og kontrollteknologien man har i dag.

I en sjelden opptreden langet Kim selv ut mot USAs president i slutten av september: