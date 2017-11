Senator langer ut mot sine kollegaer etter Texas-massakren

Den demokratiske senatoren Chris Murphy mener tiden er inne for at Kongressen i USA kommer ut av «sitt feige skjulested» og endrer våpenlovgivningen i landet.

– Når mine kollegaer legger seg i kveld, må de tenke på om den politiske støtten til våpenindustrien, er verdt blodet som strømmer endeløst utover amerikanske kirkegulv, grunnskoler, kinoer, og bygater:

– Den fryktelige sannheten er at ingen er trygge så lenge Kongressen velger å ikke gjøre noen verdens ting i møte med denne epidemien. Tiden er inne for at Kongressen kommer ut av sitt feige skjulested og gjør noe, sier demokraten og senatoren, Chris Murphy, skriver Business Insider.

Murphys budskap kommer som en reaksjon på Texas-massakren, der den antatte gjerningsmannen Devin Patrick Kelley (26), åpnet ild midt under en søndagsmesse i baptistkirken i tettstedet Sutherland Springs søndag kveld. 26 mennesker ble drept, og minst 20 personer ligger skadd på ulike sykehus.

Argument vil trolig bli brukt av våpenlobbyen

Den demokratiske senatoren har lenge vært en forkjemper for strengere våpenkontroll i USA. Like etter skytemassakren i Las Vegas 1. oktober, ba han om at Kongressen skulle foreta seg noe når det gjelder den amerikanske våpenlovgivingen.

FORSKER: Leif Magne Lervik, jobber med en doktorgrad om amerikansk våpenkultur. Foto: Privat

Texas er blant delstatene i USA med de mest liberale reglene når det gjelder våpen, sier Leif Magne Lervik, som jobber med en doktorgrad om amerikansk våpenkultur.

– Våpeneiere møter få begrensninger, og behøver ikke noen særskilt tillatelse for å kjøpe hverken rifler, hagler eller pistoler/revolvere. Det er heller ikke noe våpenregister i Texas, forteller Leirvik.

Texas er en såkalt «shall-issue» stat – det vil si at søkere skal innvilges bæretillatelse så sant ikke noe taler mot det – for eksempel at de er tidligere straffedømt, eller har vært innlagt på mentalsykehus, forklarer Lervik.

Gjerningspersonen bak massakren i Texas skal samtidig ha blitt stanset av en sivil person som selv bar våpen. Lervik mener det vil bli brukt for alt det er verdt av den amerikanske våpenlobbyen.

– Argumentet om at det eneste som stopper en «bad guy» med våpen er en «good guy» med våpen, er mye brukt av National Rifle Association (NRA):

– Jeg tror nok at denne tragiske hendelsen helt klart vil bli brukt til å støtte oppunder dette rasjonale og slik legitimere våpenbruk, sier han.

Trump: – Handler ikke om skytevåpen



Den som allerede har påpekt viktigheten av våpenbruk under hendelsen er selve presidenten i landet, Donald Trump. Mandag uttalte han at landets våpenlovgivning ikke har hatt betydning for den blodige hendelsen i Texas.

– Jeg tror psykisk helse er problemet her... Dette handler ikke om skytevåpen, sier Trump, som for øyeblikket befinner seg i Japan:

Videre sier presidenten at noen «heldigvis» skjøt tilbake på den antatte gjerningspersonen:

– Hvis ikke ville dette gått mye verre, sier han.

307 masseskytinger hittil i år

En oversikt fra nettsiden Gun Violence viser at 13.158 mennesker har blitt drept med skytevåpen i USA hittil i år. Samtidig er det registrert 307 masseskytinger hittil i år, det vil si hendelser der fire eller flere personer ble skutt av en og samme gjerningsmann.

Blant de siste og mest blodigste skytemassakrene i USA de siste årene er:

• Las Vegas i Nevada 1. oktober: Med halvautomatiske rifler drepte amerikanske Stephen Paddock (64) 58 mennesker som var på en utendørskonsert. 489 personer ble såret.

• Orlando i Florida, 12. juni 2016: 50 drept på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS.

• San Bernardino i California, 2. desember 2015: 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet.