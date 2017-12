Senatet stemte ja til ny skattelov – etterlengtet seier for Trump

WASHINGTON, D.C./NEW YORK (VG) Senatet har stemt for en ny skattelov. Det er en foreløpig seier for Donald Trump, som nå har fått sin første store lov-seier.

Kritikere har i langt tid påpekt at USAs president, til tross for at Republikanerne har flertall i begge kamrene i Kongressen, ikke har fått til noen store lovendringer som president. Det må de kanskje snart slutte med.

I dag stemte nemlig Senatet til slutt for en ny skattelov, et av presidentens viktigste valgløfter.

Skatteloven ble vedtatt med fredag morgen norsk tid med 51 ja-stemmer mot 49 nei-stemmer.

Kun republikanere stemte for loven. Demokratene i senatet, i tillegg til den republikanske senatoren Bob Corker, stemte mot.

Gikk ikke helt på skinner: Skatte-sjokk ga uventet Trump-drama

Dette er en viktig delseier for presidenten, noe som trolig gjorde godt for humøret hans etter at det tidligere på dagen ble kjent at hans tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, Mike Flynn, samarbeider med FBI i deres Russland-etterforskning.

Ifølge The New York Times dreier det seg om skattekutt til en samlet verdi av nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Bakgrunn: Trump lover historiske skattekutt

Utsatt avstemning

Sent torsdag kveld amerikansk tid, stemte republikanerne for å gjøre flere endringer med tillegg til loven i siste time. Endringene ble lagt til og stemt over etter en lang debatt om loven, for å få med seg så mange som mulig av republikanerne på planen. Derfor ble avstemningen blitt utsatt til fredag.

Tilleggene i loven fra siste time torsdag inkluderer blant annet en endring fra tidligere presidentkandidat Ted Cruz, som vil gjøre det mulig å bruke midler spart opp i skattegunstige utdanningsfond for høyere utdanning også til semesteravgifter i private og religiøse skoler.

– Uansvarlig, mener demokratene, som synes Cruz-tillegget er en måte å dytte folk i retning av å velge privatskoler fremfor offentlige skoler. De har også kalt tilleggene til loven i siste time forhastede, og mener det er uansvarlig å gjøre flere endringer så sent, ifølge The New York Times.

Tusen milliarder dollar

Flere republikanske politikere har vært skeptiske, før de til slutt altså bestemte seg for å stemme for lovforslaget. En av grunnene til skepsisen var at Kongressens uavhengige komité for beskatning har anslått at den nye loven vil øke USAs gjeld med minst tusen milliarder dollar, noe som ikke helt samsvarer med finansminister Steven Mnuchins løfter om at reformen betaler seg selv.

USAs gjeld er allerede 20 tusen milliarder dollar – og Wall Street-banken Goldman Sachs sendte torsdag ut et varsel om at landets gjeld kan bli uhåndterlig de neste årene.

Lovforslaget er også svært omstridt på flere måter: Både komiteen for beskatning og Kongressens uavhengige budsjettkontor melder at loven over tid vil gi både de velstående og næringslivet kraftige skattelettelser – og middelklassen og de fattige betydelige skatteøkninger. Dette er også årsaken til at samtlige demokrater stemte nei.

Fikk du med deg: Trump avviser at han vil sparke Tillerson

Republikanere mener disse argumentene er det reneste sprøyt, fordi de mener at disse rapportene ikke tar høyde for at skatteloven vil bidra til store inntekter. For eksempel mener de bedriftseiere vil investere i mer arbeidskraft når de får bedre råd, som vil gagne alle amerikanere.

Men da president Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn nylig møtte en gruppe næringslivsledere, og de ble bedt om å løfte hånden dersom deres selskaper planla å gjøre nye investeringer som følge av en eventuell ny skattelov, var det svært få hender som gikk i været. Cohn virket overrasket:

– Hvorfor er det ikke flere hender i været? spurte han under møtet. Opptaket av øyeblikket er blant annet vist hos The Independent.

Trumps milepæl: 100 dager på sine egne eiendommer som president

Forrige måned var det ett år siden Trump ble innsatt som president – her er en oppsummering av hans viktigste saker:



To må bli én



Selv om Senatet nå har stemt for ny skattelov er det likevel en vei å gå før Trump og Republikanerne endelig kan innkassere seieren.

I USA er systemet slik at de to kamrene i Kongressen stemmer for hver sitt forslag, før man oppnevner en komité som skal smelte sammen de to versjonene til én. Dette arbeidet starter nå.

Professor om Trumps forsøk på ny skattelov: – Kan ende i krise uansett

Lykkes de å komme til enighet om et felles forslag, må dette så få flertall i begge kamrene.

– Det er en veldig vanskelig jobb, fordi de to forslagene er ganske ulike. Det blir i alle fall vanskelig å få til store skatteendringer. Da må representantene tenke at det å få gjennom en stor, ny skattelov nå i seg selv er så viktig at de er villige til å godta alle tingene de ikke vil like med den, sa professor og skatteekspert ved George Washington University, Neil H. Buchanan, nylig til VG.

Han tror likevel det til slutt vil ende med et lovforslag på presidentens bord.

– Det er nok felles grunn til at de til slutt kan lykkes med å få til en lov, men det blir noe mye mindre enn de ønsker seg, men som de kommer til å feire utad som en stor seier.