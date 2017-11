Se orkanens herjinger der monsterhiten ble filmet

SAN JUAN, PUERTO RICO (VG) Musikkvideoen er sett over 4,3 milliarder ganger på YouTube. Men bydelen der den ble spilt inn er ikke den samme.

Det sørget nemlig orkanen Maria for da den herjet med den karibiske øyen Puerto Rico for to måneder siden. Bydelen La Perla, i gamlebyen i hovedstaden San Juan, ble en turistattraksjon etter monsterhiten.

I gatene hvor den latinamerikanske superstjernen Luis Fonsi danset og sang med Zuleyka Rivera, Miss Universe i 2006, er det nå ruiner og søppel.

VG-RAPPORT: Puerto Rico i krise to måneder etter

Mange familier har forlatt bydelen hvor flere hus er rasert og alle mangler fortsatt strøm. Likevel er noen igjen og forsøker å bygge opp bydelen, med økonomisk støtte fra blant andre Luis Fonsi og Jennifer Lopez.