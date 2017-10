Se ødeleggelsene etter California-brannene

Dronebilder viser totalødelagte nabolag etter brannene som har herjet California.

Søndag kveld startet de massive skogbrannene nord for San Francisco i California. Få dager etter bekreftet lokale myndigheter at 17 mistet livet i det som regnes som en av de verste brannene i USAs historie.

Samtidig skal over 100 være skadet, og 2000 hjem og arbeidsplasser ødelagt. Mange er fortsatt savnet, og det er derfor fryktet at dødstallene vil stige.

Et av områdene som har blitt hardt rammet, er byen Santa Rosa. Bilder tatt fra luften med droner, som vist i videoen øverst i saken, viser nabolag som nærmest er jevnet med jorden.

Varslet naboene



Washington Post skriver at tusenvis ble tvunget til å flykte fra Santa Rosa-området.

En beboer i området, Seth Knox, forteller at familien hans våknet natt til mandag lokal tid som følge av at en nabo tutet i bilhornet for å varsle nabolaget. Da han gikk ut, så han et oransje lys som hang over landskapet.

– Du kunne føle det i øynene dine, og det var i munnen din, sier han til avisen.

Knox tok med en gang med seg familien sin og rømte.

Tirsdag kveld lokal tid oppfordret lokale myndigheter alle i Santa Rosa-området til å komme seg vekk umiddelbart.

Hundrevis av brann- og politifolk ble satt i arbeid for å forsterke innsatsen mot brannen.

Rammet vinområder



Flere av områdene som er blitt rammet av brannherjingene, er viktige vinområder. Minst fem vingårder skal være helt nedbrent, samtidig som opp mot ti har fortsatt skader.

Det er likevel ikke trolig at brannene vil påvirke vinåret 2017.

– Vi har ikke oversikt over hvordan disse vingårdene har blitt påvirket. Lyspunktet, om man kan si det, er at de fleste av oss har høstet inn 90 prosent av druene for 2017, så mesteparten har blitt plukket, sier Michael Honig, som er styremedlem i vinprodusenters handelsorganisasjon i Napa Valley, til nyhetsbyrået AP.

Røyken fra brannene i vinområdene Napa og Sanoma skal ha bli sendt så langt som til storbyen San Francisco – rundt 100 kilometer unna.