Savnet treåring trolig funnet død i USA – mistenker drap

Moren har fortalt at datteren Mariah Woods (3) var sporløst forsvunnet da hun våknet. I helgen ble kjæresten siktet i forbindelse med forsvinningen.

En snau uke etter at politiet startet en storstilt leteaksjon etter den tre år gamle jenta, mener de nå å ha fått et gjennombrudd:

Natt til søndag norsk tid bekrefter FBI at de har funnet et dødt barn som trolig er den savnede treåringen. De venter fortsatt på en endelig bekreftelse på identiteten, skriver CNN.

Men hva som har skjedd med den tre år gamle jenta er fortsatt et mysterium. Hun ble meldt savnet fra hjemmet sitt i Jacksonville i North Carolina ved 06-tiden mandag morgen.

Fikk du med deg: Dette Facebook-bildet løste et 49 år gammelt drap

MISTENKT DREPT: Politiet tror at tre år gamle Mariah Woods er utsatt for noe kriminelt. Foto: , FBI

Moren har fortalt til politiet at hun sist så datteren da hun la henne kvelden i forveien. Hun har også fortalt at kjæresten hevdet å ha sett henne ved midnatt da han ba henne gå tilbake til sengen etter at hun våknet.

Men i helgen kom det en ny vending i saken: Politiet mente at den lille jenta var død, selv om de ikke hadde funnet kroppen. De begrunnet dette med «beviser som var samlet inn i etterforskningen», men ville ikke utdype hva slags beviser det er snakk om.

– Vi bruker alle ressurser på å finne Mariah. Dessverre er det for sent å redde henne. Etterforskningen har endret seg fra et savnet barn til en drapssak, sa FBI-etterforsker Stanley Meador på en pressekonferanse lørdag.

Les også: Sherin (3) funnet død 700 meter hjemmefra – faren tilstår å ha tvangsfôret henne til døde

Like etter ble det kjent at morens kjæreste var pågrepet i forbindelse med forsvinningen. Politiet har blant annet siktet Earl Kimrey (32) for å ha flyttet treåringen etter at hun var død. Omstendighetene rundt dødsfallet og hvilken rolle politiet mener morens kjæreste har hatt, er imidlertid fortsatt svært uklart.

Han er også siktet for grovt tyveri. Ifølge arrestordren stjal han to kommoder fra et hus i nabolaget mellom klokken 23 søndag kveld og 03.30 natt til mandag.

VG-SPESIAL: De uløste drapene i Norge