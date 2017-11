Satt uskyldig fengslet i 39 år for dobbeltdrap

I 1978 ble Craig Coley pågrepet for drapet på sin kjæreste og stesønn. 39 år etter viser DNA-analyser at han var feil mann.

Den nå 70 år gamle Craig Coley ble onsdag benådet av Californias guvernør, Jerry Brown, etter at DNA-prøver viste at det ikke var han som sto bak ugjerningen som ble begått for snart fire tiår siden, skriver Reuters.

Dobbeltdrapene rystet lokalsamfunnet Simi Valley i California i 1978. Politiet beskrev dem som det verste de hadde sett.

Mor og sønn funnet kvalt

USKYLDIG: Den nå 70 år gamle Craig Coley kunne onsdag igjen kalle seg en fri mann etter å ha tilbrakt nesten fire tiår bak murene for to mord han ikke begikk. Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation via AP

En tidlig novembermorgen i 1978 ble 24 år gamle Rhonda Wicht funnet mishandlet, voldtatt og kvalt i sin leilighet i Simi Valley. Hennes fire år gamle sønn, Donald, ble funnet kvalt i sengen sin – antagelig fordi han kunne ha identifisert sin mors drapsmann, skriver LA Times.

Etterforskerne fattet raskt interesse for Craig Coley, som hadde vært kjæreste med 24-åringen i nesten to år. Coley var da 31 år gammel og sønn av en pensjonert politimann. Han hadde rent rulleblad. Han skal, ifølge Time, ha gjort det slutt med kjæresten kort tid før drapene.

Under rettssaken ble det ført bevis for at en bil, lik den Coley selv eide, var sett drapsnatten i nærheten av leiligheten der Wicht og sønnen senere ble funnet. Det ble også presentert et blodig håndkle og en blodig T-skjorte funnet i Coleys hjem.

Mente feil mann var tatt

Mange mente den gang at feil mann var tatt, noe også forsider og rapporter i den lokale pressen pekte på. Coleys forsvarsadvokater hevdet også at politiet hadde latt være å etterforske tre mulige gjerningsmenn.

Av vitner ble Coley beskrevet som en reservepappa til fire år gamle Donald. Også hos svigerfamilien hadde han en høy stjerne, og den drepte 24-åringens mor omtalte ham som en sønn.

Etter to runder i retten ble han i 1980 dømt til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. Der skulle han bli sittende helt til en pensjonert etterforsker i 2016 uttrykte tvil om det var rett mann som var tatt.

I oktober 2016, 38 år etter drapene, åpnet politisjef i Simi Valley, David Livingstone, saken på nytt.

Frihet etter 39 år

Biologisk materiale som etterforskerne trodde var kastet, ble etter hvert funnet på et privat laboratorium, og etterforskerne kunne på den måten DNA-analysere et av de viktigste bevisene brukt i rettssaken mot Coley på nytt.

Ved å benytte seg av teknologi som ikke eksisterte på den tiden drapene ble begått, viste DNA-analyser av bevismaterialet funn av mange DNA-profiler, men ingen som tilhørte mannen som siden 1978 har sonet for ugjerningen.

Dette førte onsdag denne uken til at Coley igjen er en fri mann.

Ifølge det New York-baserte The Innocence Project er det siden 1989 over 300 mennesker i USA som har blitt renvasket etter å ha sittet uskyldig fengslet. Tall fra samme organisasjon viser at uskyldig dømte i gjennomsnitt sitter fengslet i 14 år før de blir frikjent.

– Jeg bevilger denne benådingen fordi Coley ikke har utført disse lovbruddene, skrev guvernør, Jerry Brown, på dokumentet som krevde Coleys løslatelse.

Ønsker å løse drapsgåten

Coley hevdet sin uskyld i alle de 39 årene han satt bak murene. Ifølge guvernør Brown ble den drapsdømte mannen religiøs og holdt seg borte fra gjengmiljøene.

– I lys av de nye bevisene har vi ikke lenger tillit til bevisene som ble brukt til å dømme Coley, skrev Simi Valley-politiet i en uttalelse tidligere denne uken.

De beskriver saken som «tragisk» og opplyser at de ønsker å se på saken på nytt for å forsøke å løse den 39 år gamle drapsgåten.

– Jeg håper at vi snart vil ta mannen som er ansvarlig for denne grusomme forbrytelsen, uttalte statsadvokat Gregory Totten på en pressekonferanse mandag.