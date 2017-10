Trump og Det hvite hus tar fullstendig avstand fra siktelsene i Russland-saken.

Pressesekretær Sarah Sanders hevder at hverken siktelsene mot Paul Manafort, Rick Gates og George Papadopoulos kan knyttes til Trumps valgkampanje.

– Han ble ikke betalt av kampanjen, han var et frivillig medlem, og var med på ett møte i løpet av ett år, sier Sanders etter Papadopoulos' erkjennelse.

– Har ikke noe med presidentens valgkamp å gjøre



– Vi har sagt fra dag én at det ikke er bevis på at Russlans hadde noe med Trump-kampanjen å gjøre, og dagens siktelser sier ikke noe annet enn det, sier pressesekretær Sarah Sanders.

Mandag morgen anga Trumps tidligere kampanjesjef, Paul Manafort, seg selv til FBI. Det samme gjorde forretningspartneren hans, Rick Gates. Også han var del av Trumps valgkampanje.

De to er dermed nå arrestert, blant annet siktet for konspirasjon mot USA, konspirasjon for å hvitvaske penger, skatteundragelse, og falske forklaringer, ifølge siktelsen.



Ifølge nyhetsbyrået Reuters erklærer begge seg ikke skyldige da de ble fremstilt for en dommer i Washington D.C. mandag.

Nå hevder altså pressesekretæren i Det hvite hus, Sarah Sanders, at det de tre mennene er siktet for, ikke har noen tilknytning til Trumps valgkamp.

– Vi er ikke bekymret for dette, fordi det har ikke noe med presidentens valgkamp å gjøre. Dette er ting som har skjedd utenfor kampanjen, sier Sanders i en pressekonferanse mandag.

George Papadopolous var utenrikspolitisk rådgiver for Trump. Ifølge Washington Post forsøkte han å organisere møter mellom russiske ledere, blant dem president Vladimir Putin, og Donald Trumps stab.

Papadopolous avga falsk forklaring

Mandag ble det klart at han for noen uker siden erkjente å ha avgitt falsk forklaring til FBI. De etterforsker Russlands påvirkning i presidentvalgkampen i forkant av det amerikanske presidentvalget. Papadopolous sier han har løyet om hva slags kommunikasjon han har hatt med enkelte som har hatt nære koblinger til russiske myndigheter.

Under pressekonferansen hevdet Sanders at Papadopolous var en ubetalt rådgiver, som knapt nok deltok i valgkampen, og at det han har gjort og ikke gjort, får stå for hans egen regning.

– Dette individet var medlem av et råd som møttes én gang i løpet av et år. Jeg vil ikke kalle ham en rådgiver. Han ble ikke betalt av kampanjen, han var bare medlem av et råd som møttes én gang, sa Sanders til pressen.

– Jeg er ikke her for å snakke på vegne av de tusenvis av folkene som meldte seg frivillig til kampanjen, fortsatte hun.