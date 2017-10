Russland-etterforskningen: Papadopoulos kan bli Trumps største problem

Trump-rådgiver George Papadopoulos prøvde ifølge FBI å få til et møte mellom Trumps valgkamp-team og russiske myndigheter.

Mandag ble de første siktelsene tatt ut i etterforskningen av russisk valg-innblanding. Det var siktelsen av Donald Trumps tidligere valgkampsjef som fikk mest oppmerksomhet, men som en politisk analytiker i CNN påpeker, kan siktelsen av George Papadopoulos være et langt større problem for Trump.

Grunnen er at den tidligere Trump-rådgiveren innrømmer å ha hatt kontakt med personer nær russiske myndigheter mens han var Trumps rådgiver.

– Sånn rent juridisk er det ingen tvil om at siktelsen mot valgkampsjefen er mer omfattende og alvorlig. Og den handler også om forhold som startet før han begynte å jobbe hos Trump, sier doktorgradsstipendiat Ketil Raknes ved Høyskolen i Kristiania.

– Men grunnen til at Papadopoulos er mye mer problematisk, er at han har blitt tatt for noe som veldig mange andre nær Trump har blitt tatt for. Det er ikke å avsløre sannheten rundt møter med personer som representerer russiske interesser, sier Raknes.

Bakgrunn:

• I mai oppnevnte det amerikanske justisdepartementet Robert Mueller som spesialetterforsker for å gå kontakten mellom Trump-administrasjonen og Russland etter sømmene.

• Nå er de første siktelsene tatt ut: Først Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans assistent. Deretter George Papadopoulos.

Innrømmer løgn

En utenlandsk professor med bånd til russiske myndigheter tilbød ifølge siktelsen Papadopoulos å få noe på Hillary Clinton via «tusenvis av e-poster». Papadopoulos har hevdet at dette skjedde før han begynte å jobbe for Donald Trump. Men han har nå innrømmet å ha løyet til FBI.

Som siktelsen så dramatisk formulerer det:

«Anklagede Papadopoulos hevdet at hans kontakt med en utenlandsk professor, som han forsto hadde utstrakte bånd til russiske myndighetspersoner, skjedde før han ble en utenriksrådgiver på Trump-valgkampen».

«Fakta og sannheten var, imidlertid, at anklagede Papadopoulos fikk vite at han skulle bli en rådgiver til valgkampen tidlig i mars, og møtte professoren på eller rundt 14. mars 2016».

NÆR SJEFEN: George Papadopoulos (tredje fra venstre) i et bilde som USAs president Donald Trump (som sitter på den høyre enden av bordet) la ut på Twitter 1. april 2016. Foto: Twitter / , Reuters

En måned i jobben

Det står videre at professoren bare fattet interesse for Papadopoulos fordi han hadde en jobb i Trump-valgkampen – og at «professoren» først fortalte om e-postene da Papadopoulos hadde hatt jobben som Trumps utenriksrådgiver i en hel måned.

Seniorreporter Chris Cillizza i CNN mener at dette gjør det mye vanskeligere for Trump og hans allierte å avvise anklagene mot Papadopoulos enn anklagene mot den mer profilerte valgkampsjefen.

– Dette er fryktelig vanskelig å bedømme, det kan fort vise seg at det stemmer, men det kan også vise seg at valgkampsjefen, som blir siktet for ganske grove økonomiske misligheter, sitter på ganske verdifull informasjon, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

– Vi sitter med altfor lite informasjon og spesialetterforskeren holder kortene tett til brystet. Det jeg er ganske sikker på, er at Muller legger en større kabal her, og at disse siktelsene er det første kortet han snur, sier Melby.



I siktelsen står det at Papadopoulos også sendte en mail til en seniorrådgiver i Trump-kampanjen og skrev at «den russiske regjeringen har en åpen invitasjon fra Putin for å møte Trump når han er klar». Det hevdes videre at Papadopoulos prøvde å få til et møte mellom Trumps valgkamp-team og den russiske regjeringen.

– Det er åpenbart at Russland har prøvd å finne veier inn i Trump-kampanjen. Papadopoulos angir i vitnemålet til FBI at han har hatt kontakt oppover i systemet. Så er spørsmålet hvem i Trump-kampanjen som visste om denne kontakten, sier Raknes.



Trumps valgkampsjef anklages samtidig for å ha jobbet som en agent for ukrainske myndigheter. Han nekter straffskyld. Les mer om den saken her.

Se hvordan Trump-administrasjonen svarte på anklagene mot valgkampsjefen mandag: