Roy Moore: Trekker seg ikke etter beskyldninger om sexovergrep

Den republikanske Senat-kandidaten Roy Moore (70) akter ikke å trekke seg fra de kommende spesialvalget til Senatet etter flere beskyldninger om overgrep.

Under en pressekonferanse i Birmingham, Alabama torsdag kveld norsk tid gikk en kamplysten Moore på talerstolen og bekreftet at han ikke ville trekke seg. Han anklaget republikanske kolleger for å ville stjele valget fra ham ved å få ham til å trekke seg.

Det republikanske partiet i Alabama gikk torsdag kveld ut med støtte til Moores kandidatur, og at velgerne kan avgjøre gjennom valget.

LAR VALGET SKJE: President Donald Trump på vei til skatte-møte torsdag. Han vil ikke be Roy Moore trekke seg etter overgrepsbeskyldningene, men la velgerne avgjøre. Foto: Alex Wong , AFP

Trump: La velgerne avgjøre

Samtidig kommer meldingen fra Det hvite hus i Washington, hvor president Donald Trump gir uttrykk for at velgerne i Alabama bør avgjøre Roy Moores skjebne. Samtidig beskriver han beskyldningene mot den republikanske kandidaten som problematiske.

Pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus uttalte torsdag at Trump ikke ønsker å be Moore om å trekke seg fra Senat-valget på grunn av beskyldningene. De går ut på seksuell uanstendig oppførsel flere tiår tilbake i tid, med tenåringsjenter, mens han var assisterende statsadvokat og i 30-årene. Moore avviser alle beskyldningene.

Flere tilfeller

En episode går ut på at Moore, da han var 32 år gammel, skal ha skjenket en 14 -årig jente alkohol, kledd av henne og seg selv til undertøyet, for så å ta på henne over BH-en og underbuksene, samt legge hånden hennes over sine egne underbukser. Jenta var bare 14 år da dette skal ha skjedd. Moore har nektet plent for beskyldningene, og truer med å saksøke avisen som brakte historien.

En annen kvinne forteller at hun som 16-åring ble utsatt for et seksuelt overgrep av Moore i en bil.

To sentrale republikanere, Senat-leder Mitch McConnel og talsmann for Det hvite hus Paul Ryan har bedt Moore om å trekke seg.

Torsdag kom ifølge nyhetsbyrået AP tre nye beskyldninger mot Moore, blant annet fra en kvinne som hevdet at Moore tafset på henne under et møte på hans kontor i 1991.