Roy Moore-anklager: – Jeg frykter for livet mitt

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter at hun anklaget Roy Moore, som tirsdag kan bli valgt inn i USA senat, skal Beverly Young Nelson ha mottatt flere trusler. Samtidig fortsetter krangelen om Moore skrev i årboken hennes.

– Etter at jeg fortalte om mine opplevelser med Roy Moore fra den gang jeg bare var 16 år gammel har jeg vært målskive for trusler og løgner. En radiovert sa jeg burde bli plassert på et bytorg og steinet, og at han ville være den første til å kaste de største steinene på meg. Noen sendte meg også et bilde av meg selv i en likkiste, noe jeg tolket som en trussel, sa Nelson på en pressekonferanse fredag, ifølge Alabama-avisen al.com.

Det er nesten en måned siden hun på en annen pressekonferanse hevdet at Roy Moore i 1977, da han var i 30-årene og hun bare 16 år, klådde på brystene hennes i en bil på en mørk parkeringsplass. Da hun forsøkte å komme seg ut, skal han ha låst bilen.

– Jeg trodde han kom til å voldta meg, sa Nelson.

Til slutt skal han ha stoppet, men sagt til henne at hun var bare et barn og han var statsadvokat, og at ingen kom til å tro henne dersom hun fortalte om episoden til noen.

Ekspert har vurdert håndskrift

Hennes advokat, Gloria Allred, sier på fredagens pressekonferanse at også hun tror klientens liv er i fare. Nelson forteller at hun har tre låser på døren sin og at hun har hatt måttet ha med seg folk når hun har gått ut.

På den pressekonferansen viste Nelson også frem skoleårboken sin fra det året. Der var det en hilsen hun opplyste at var skrevet av Moore. I hilsenen er Nelson omtalt som «en søt og vakker jente».

HILSEN: Det er denne hilsenen i årboken Beverly Young Nelson sier Roy Moore skrev, med unntak av datoen og navnet på en kafe, som står under underskriften navn. Foto: Tami Chappell , AFP

Roy Moore nektet for å ha skrevet en slik hilsen, og hevdet at han ikke engang kjente kvinnene. Hans advokat foreslo at boken ble sendt inn til håndskrifteksperter, for å finne ut om det var svindel.

På dagens pressekonferanse fortalte Nelsons advokat at det har de nå gjort. Ifølge henne er konklusjonen at håndskriften er Moores.

– Eksperten sier at underskriften og det som er skrevet over den er sammenfallende med Roy Moores håndskrift. Dette viser at Roy Moore virker å ha snakket usant da han hevdet at han ikke kjente til noen av disse kvinnene, fortalte Allred.

Trolig kommer Moore til å avvise gyldigheten av denne undersøkelsen ettersom det er Allred som har hyret eksperten.

Innrømmer å ha lagt til «notater»

At Allred snakker om det som står over underskriften er ikke tilfeldig. I dag har det nemlig kommet frem at det som står UNDER underskriften, en dato – angivelig datoen hilsenen ble skrevet - og navnet på restauranten der Moore skal skrevet hilsenen, er skrevet av Beverly Young Nelson selv.

Det innrømmer hun i et intervju med ABC News, hvor hun omtaler det som «notater», men hun fortalte aldri noe om dette på den første pressekonferansen. Det faktum har både Roy Moore selv, og konservative medier i USA brukt for alt det er verdt i dag.

På Twitter skriver Moore «Nå innrømmer hun selv å ha løyet».

Fox News sendte fredag formiddag ut et pushvarsel til alle som abonnerer på nyheter derfra til sine mobiltelefoner der de skrev at hun innrømmet å ha forfalsket deler av årbokhilsenen. Senere har de endret til at hun har innrømmet at hun «skrev deler av påskriften» i årboken selv. Dette var altså det som stod under signaturen.

KAN BLI SENATOR: Den tidligere dommeren Roy Moore kan tirsdag bli valgt inn i USAs kongress. Foto: Brynn Anderson , AP

Hevder å ha flere bevis

Roy Moore har hele tiden nektet for anklagene fra Nelson og flere andre kvinner. Deriblant Leigh Corfman, som hevder at han forsøkte å ha sex med henne da hun bare var 14 år gammel og han var 32.

På dagens pressekonferanse opplyste Nelson og Allred at han de har mer bevis mot Moore, men at de holder disse tilbake til en eventuell etterforskning av Moore av Senatets etiske komité, dersom han på tirsdag vinner spesialvalget i Alabama, der han kjemper mot Demokraten Doug Jones om å overta plassen som ble ledig i Senatet da Jeff Sessions ble justisminister.

I etterkant av anklagene som startet komme for en drøy måned siden sa en rekke republikanere at Moore, deres partifelle, burde trekke seg. Deriblant flertallsleder Mitch McConnell, som sa han trodde på kvinnene.

Nylig sa McConnell derimot at det må være opp til velgerne iAlabama å bestemme hvem som skal vinne valget, og partiet har den siste tiden igjen bidratt økonomisk til Moores kampanje.

President Donald Trump arrives for a swearing in ceremony for the new Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen, in the Roosevelt Room of the White House, Friday, Dec. 8, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Foto: Evan Vucci , AP

Trump: Stem på Moore

Det er likevel ikke usannsynlig at dersom han vinner, så vil anklagene bli brakt inn for den etiske komiteen. Kommer den frem til at han ikke er skikket til å være senator kan han bli stemt ut igjen.

En som ikke har oppfordret Moore til å trekke seg, er president Donald Trump. Han sa først at dersom anklagene var sanne så burde han gjør det. I dag har han derimot på Twitter oppfordret velgerne til å stemme på Moore.

Trump skal fredag kveld, amerikansk tid, holde en tale i Pensacola, Florida. Det er bare få mil fra Alabama. Mange ser på dette som en måte for Trump å drive kampanje for Moore uten å egentlig gjøre det.

For øvrig har Trumps datter, Ivanka Trump, uttalt at det finnes et eget sted i helvete for folk mennekser som jakter på barn.

I Alabama, som normalt er en sterkt konservativ stat, viser meningsmålingene at det er jevnt mellom Roy Moore og Doug Jones.