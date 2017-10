– Skjødeløs, skandaløs og uverdig oppførsel er farlig for demokratiet. Det sa Arizona-senator Jeff Flake (R) i et spark mot Trump-administrasjonen da han kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg neste år.

Uroen i Det republikanske partiet fortsetter for fullt. Først ut tirsdag var den republikanske lederen av Senatets utenrikskomitè, Bob Corker, som anklaget presidenten for å være en løgner som ødelegger for den amerikanske nasjonen.

Kort tid etterpå annonserte republikanernes Arizona-senator og Trump-kritiker Jeff Flake fra talerstolen i Senatet at han ikke stiller til gjenvalg i 2018. Valget begrunner han med «skamløs forakt for sannhet og anstendighet» i politikken.

– Skjødesløs, skandaløs og uverdig oppførsel er farlig for demokratiet, sa han.



Corker: – Trump kastrerer Tillerson i offentligheten

Det var i et intervju med CNN tirsdag at Corker hevder at flere, inkludert ham selv, har forsøkt å snakke med presidenten om hvordan han opptrer, men at samtalene har vært fånyttes.

– Når alt kommer til alt, så er det fornedrelsen av vår nasjon han kommer til å bli husket for etter at hans periode er over, og det er synd, sier han.

– Vi kommer til å ha høringer om saker som han bevisst har ødelagt – det gjelder relasjoner rundt omkring i verden som har vært viktige for vår nasjon, legger han til.

Mange kritikere

Flake og Corker føyer seg inn i en stadig lengre liste av republikanske topper som offentlig har kritisert hvordan partiet har utviklet seg under Trumps ledelse. I forrige uke gikk den republikanske senatoren John McCain hardt ut mot presidenten.

Tidligere president George W. Bush kom samtidig med det som tolkes som et oppgjør med utviklingen i amerikansk politikk etter at Trump kom til makten. I en tale i New York framholdt han at USAs demokrati trues av fordommer og usannheter – og rasisme.

– Fordommene brer om seg. Politikken vår ser ut til å bli stadig mer preget av konspirasjonsteorier og fabrikasjoner. Fordommer og troen på den hvite rases overlegenhet er ikke forenlig med det vi amerikanere tror på, sa Bush.

Ville ikke ha støttet Trump igjen



Videre i CNN-intervjuet beskyldte Corker presidenten for å ha store vanskeligheter med sannheten og at han konstant lyver.

– Du ville ikke ha støttet ham igjen?, spør CNNs reporter

– Nei, ikke i det hele tatt, svarer Corker.

Senatoren svarer også negativt til spørsmålet om presidenten er en god rollemodell for de unge:

– Absolutt ikke!

Det tok ikke lang tid før ordkrigen mellom Corker og Trump fortsatte på Twitter.

«Senator Corker er den inkompetente lederen i senatets komité for utenriksrelasjoner. Se hvor dårlig USA har gjort det – han har ikke peiling. Hele verden pleide å le av USA og vi ble utnyttet», skrev presidenten og la til:

«Nå beveger vi oss fremover».

Corker svarte med å skrive at det er «de samme usannhetene fra den samme fullstendig upålitelige presidenten».

Corker, som flere ganger åpent har kritisert Trump og hans administrasjon, har tidligere kunngjort at han ikke stiller til gjenvalg i mellomvalget neste år.

Tirsdag vil republikanere i Senatet holde et lunsjmøte for å diskutere den politiske agendaen sammen med presidenten.