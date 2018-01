Republikanere anbefaler etterforskning av tidligere spion bak Trump-rapport

Den tidligere britiske spionen Christopher Steele er mannen som skrev en meget omstridt rapport om president Donald Trump. Nå anbefaler republikanske senatorer at han blir undersøkt for å ha løyet til myndighetene.

New York Times melder fredag kveld at senatorene Charles Grassley og Lindsay Graham nå anbefaler en undersøkelse av Steele.

De skal ha fortalt det amerikanske justisdepartementet at de har grunn til å tro at Steele har løyet om kontakt han har hatt med journalister om informasjon i rapporten.

Rapporten vekket stor oppsikt da den kom for et år siden. Den hevdet blant annet at Russland sitter på sensitiv informasjon om USAs president Donald Trump. Flere amerikanske medier meldte da at etterretningssjefer i landet informerte Trump om rapporten, som han gikk til kraftig angrep på.

«Falske nyheter! En total politisk heksejakt», skrev han på Twitter 11. januar i fjor. Russiske myndigheter har også avvist påstandene i rapporten, hvor det blant annet står at russerne har et kompromitterende videoopptak av ham.

Skaper konflikt

De to senatorene er medlemmer i justiskomiteen til Senatet, og en av tre komiteer som ser nærmere på Russlands involvering i USAs presidentvalg i 2016.

Ifølge New York Times vil avgjørelsen om å gå etter Steele, og ikke noen som har tilknytninger til Russland, frustrere demokrater og øke konfliktnivået mellom partiene om undersøkelsen av saken.

Steeles rolle har blitt gjenstand for uenighet mellom partiene også fordi han ble betalt med penger som stammet fra Hillary Clintons valgkampanje, skriver The Washington Post.

Samtidig som de republikanske senatorene går etter Steele, har undersøkelsen til spesialetterforsker Robert Mueller ledet til siktelser mot de viktige Trump-medarbeiderne Paul Manafort og Michael Flynn.

En advokat som representerer selskapet som ansatte Steele, sier til Washington Post at senatorenes brev til Justisdepartementet kan være et forsøk på å skade Russland-etterforskningen.

